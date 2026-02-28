ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Σισοκό η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Σισοκό η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει Άρη

Έκπληξη από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία του ενόψει του κυριακάτικου (1/3, 20:00) αγώνα με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει την... έκπληξη και να περιλαμβάνει στην αποστολή τον Μουσά Σισοκό, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του κι ετοιμάζεται για να κάνει το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι».

Στον αντίποδα, ο Ίνγκι Ίνγκασον ακολούθησε πρόγραμμα αποφόρτισης κι αποφασίστηκε να μείνει εκτός από τον αγώνα με τους «κιτρινόμαυρους», διότι είναι πολύ επιβαρυμένος από τα σερί απαιτητικά παιχνίδια των «πράσινων» τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας. Θεραπεία ακολούθησαν οι Σιώπης και Πάλμερ-Μπράουν. Ο πρώτος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί διάταση στον δεξιό δικέφαλο και θα χάσει το ματς με τον Άρη.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των 24 ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τεττέη, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Μόνο 35 παίκτες εγκατέλειψαν το Ισραήλ - Δεκάδες αποφάσισαν να μείνουν»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Κουάνσα έσωσε τη Λεβερκούζεν, ο Σάλιακας υπέγραψε τεράστιο διπλό για τη Ζανκτ Πάουλι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκατσίνοβιτς για Βόλο: «Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό»

Ελλάδα

|

Category image

Να καθαρίσει το μυαλό για τον πολυπόθητο στόχο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Το να περιμένεις 20.000 οπαδούς είναι κάτι απίστευτο, είναι μια τεράστια υποχρέωση για όλους εμάς»

Ελλάδα

|

Category image

Με... οδηγό τον Κέιν η Μπάγερν «κλείδωσε» τον τίτλο στη Βεστφαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Χαρτς νίκησε την Αμπερντίν και συνέχισε την πορεία της προς τον τίτλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μάχη της εξάδας που έλαβε τέλος και τα νέα δεδομένα στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Διέλυσε τα... κοντέρ ο Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ και Nο1 επίδοση στον κόσμο!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Καμορανέζι: «Ευχαριστημένος από την απόδοση, να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η επικράτηση της Ανόρθωσης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τον Κις, για τον Κις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Εκτέλεσε» την ΕΝΠ με τριάρα η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν δεχόμαστε γκολ, φταίνε 11 παίκτες»

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Γιαμάλ σε μουντ… Χρυσής Μπάλας διέλυσε την Βιγιαρεάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη