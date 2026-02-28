Με Σισοκό η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει Άρη

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία του ενόψει του κυριακάτικου (1/3, 20:00) αγώνα με τον Άρη στη Λεωφόρο για την 23η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει την... έκπληξη και να περιλαμβάνει στην αποστολή τον Μουσά Σισοκό, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του κι ετοιμάζεται για να κάνει το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι».

Στον αντίποδα, ο Ίνγκι Ίνγκασον ακολούθησε πρόγραμμα αποφόρτισης κι αποφασίστηκε να μείνει εκτός από τον αγώνα με τους «κιτρινόμαυρους», διότι είναι πολύ επιβαρυμένος από τα σερί απαιτητικά παιχνίδια των «πράσινων» τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας. Θεραπεία ακολούθησαν οι Σιώπης και Πάλμερ-Μπράουν. Ο πρώτος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί διάταση στον δεξιό δικέφαλο και θα χάσει το ματς με τον Άρη.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των 24 ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τεττέη, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ