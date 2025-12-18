ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοσάδα... συστήνεται στον κόσμο του Απόλλωνα - «Γεννήθηκα με πίεση και άγχος»

Αρκετά αισιόδοξος και με πίστη στις ικανότητές του παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής του Απόλλωνα.

Ο Ερνάν Λοσάδα ανέλαβε τον πάγκο του Απόλλωνα και πιάνει δουλειά ώστε να οδηγήσει τη Λεμεσιανή ομάδα στα άνω διαζώματα.

«Όταν έφτασα και είδα τις εγκαταστάσεις, το νέο γήπεδο και φυσικά τον κόσμο και τους φιλάθλους που έχει αυτός ο σύλλογος, αυτό λέει πολλά για τη φιλοδοξία και για όσα θέλει να πετύχει» είπε στο αρχικό του σχόλιο. Και πρόσθεσε: «Είμαι από την Αργενινή. Γεννήθηκα με πίεση και άγχος. Ο ανταγωνισμός σε αυτή τη χώρα είναι υψηλός, είμαι συνηθισμένος σε αυτό, τόσο ως ο ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής».

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

