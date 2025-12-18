ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Κύπρος ανοίγει νέα εποχή αθλητικής παιδείας με το πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλας»

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του ΚΟΑ, προχωρά στην εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος,

Στην παρουσία της Αντιπροέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Κάλλης Χατζηιωσήφ και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ Κωνσταντίνας Παφίτη πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράμματος «Πρεσβευτής Αθλητικής Παιδείας & Αξιών-Δημήτριος Βικέλας», στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στην Αθήνα, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του ΚΟΑ, προχωρά στην εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος εθνικής εμβέλειας, με στόχο την προώθηση της αθλητικής παιδείας και των αξιών του ευ αγωνίζεσθαι, του σεβασμού και της ευγενούς άμιλλας στα σχολεία.

Το πρόγραμμα «Πρεσβευτής Αθλητικής Παιδείας & Αξιών-Δημήτριος Βικέλας» απευθύνεται σε εν ενεργεία και βετεράνους αθλητές και αθλήτριες που θα επισκέπτονται σχολεία για να μιλήσουν στους μαθητές/τριες, ενισχύοντας τη βιωματική μάθηση και τη διαμόρφωση θετικών πρότυπων. Οι νυν και πρώην αθλητές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι: Παύλος Κοντίδης, Καρολίνα Πελενδρίτου, Άντρη Σιάλου, Σταύρος Μιχαηλίδης, Γιώργος Αχιλλέως, Μάριος Γεωργίου, Μίλαν Τραΐκοβιτς, Κυριάκος Ιωάννου, Άντρη Ελευθερίου, Μαρία Μάρκου, Απόστολος Παρέλλης, Ελένη Αρτυματά. Επικεφαλής της κυπριακής αποστολής ορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας η Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Το πρόγραμμα «Πρεσβευτής Αθλητικής Παιδείας & Αξιών-Δημήτριος Βικέλας» περιλαμβάνει:

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση των «Πρεσβευτών Αθλητικής Παιδείας» για την παρουσίαση στους μαθητές θεμάτων, όπως η σημασία του αθλητισμού, η ηθική στον αθλητισμό, η ομαδικότητα και η προσωπική υπευθυνότητα.

• Υλικό και εργαλεία υποστήριξης για τις επισκέψεις στα σχολεία, ώστε η διδασκαλία να είναι ζωντανή, διαδραστική και εμπνευστική.

• Συνεργασία με το ΥΠΑΝ και άλλους τοπικούς φορείς για την εδραίωση της κουλτούρας του ευ αγωνίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Η εφαρμογή του προγράμματος στην Κύπρο σηματοδοτεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των αξιών του αθλητισμού στους νέους, ενώ αναδεικνύει τη σημασία της βιωματικής μάθησης και της θετικής επίδρασης των πρεσβευτών στους μαθητές.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη χρήση αυτόνομων VR/AR headset, καθώς αυτός θα είναι ο τρόπος που θα εκπαιδευτούν όλοι οι συμμετέχοντες.

Επίσημο χαιρετισμό απηύθυναν στην έναρξη της εκδήλωσης η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη και ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ενώ με AVATAR χαιρέτησε η Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Κάλλη Χατζηιωσήφ και Έλληνες Ολυμπιονίκες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η παρουσίαση του έργου έγινε με AVATARS.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, η Αντιπρόεδρος του Οργανισμού αναφέρθηκε στη γεφύρωση των κοινών εθνικών, αθλητικών και πολιτιστικών στόχων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Συνεχάρη τους διοργανωτές για το σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλας» και μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους τον ενθουσιασμό για την τεχνολογική προσέγγιση της παρουσίασης.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ευχαριστεί για την πρόσκληση τον Υπουργό Αθλητισμού της Ελλάδας Γιάννη Βρούτση και την Εθνική Συντονίστρια και την Εκτελεστική Διευθύντρια της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Δημήτριος Βικέλας του ΥΠΑΙΘΑ Ιλεάνα Κλοκώνη,

