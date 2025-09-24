Ο Καραλής κορυφαίος αθλητής της Balkan Athletics

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λίγες ημέρες μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Τόκιο, ο Εμμανουήλ Καραλής απέσπασε τον τίτλο του αθλητή της χρονιάς μεταξύ των 22 χωρών-μελών της Balkan Athletics. Κριτήριο για την επιλογή των καλύτερων του 2025 από τη Βαλκανική Ομοσπονδία Στίβου ήταν οι θέσεις τους στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού και στα αντίστοιχα των κατηγοριών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων, καθώς και στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου. Για κάθε αθλητή επελέγησαν τα τέσσερα καλύτερα αποτελέσματά του.

Ο «Μανόλο» ήταν δεύτερος στα δύο Παγκόσμια, πρώτος στην Ευρώπη στον κλειστό, ενώ αναδείχτηκε Βαλκανιονίκης στην πόλη του Βόλου. Με τις επιδόσεις του συγκέντρωσε 496 βαθμούς, σύμφωνα με το βαθμολογικό σύστημα που εφαρμόζει η Balkan Athletics.

Κορυφαία αθλήτρια αναδείχτηκε η 37χρονη Σλοβένα επικοντίστρια, Τίνα Σούτεϊ, ενώ στην κατηγορία «Ανερχόμενο Αστέρι» πρώτευσαν η Ανγκελίνα Τόπιτς από τη Σερβία και ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.

Το Gala της Balkan Athletics, όπου θα γίνουν οι βραβεύσεις, θα λάβει χώρα στις 3 Οκτωβρίου στο Πτούι της Σλοβενίας.

ΣΤΙΒΟΣ

