Στα 66,20μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Βαλεντίνα Σάββα

Τις πρώτες βολές της σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, κατέγραψε η Βαλεντίνα Σάββα! Λαμβάνοντας μέρος στο πρώτο προκριματικό γκρουπ της σφυροβολίας, στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο, πάρα πολύ νωρίς στις 09:00 το πρωί, η αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη είχε ως καλύτερη βολή της την τρίτη, στα 66,20μ., που την κατέταξε στη 16η θέση τού γκρουπ της.

Για τη δεύτερη νεαρότερη συμμετέχουσα στα προκριματικά της σφυροβολίας γυναικών, μόλις στα 20 της χρόνια, αποτελεί τεράστια επιτυχία και μόνο η πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η συμπερίληψή της στις κορυφαίες αθλήτριες της σφυροβολίας στον κόσμο στο 2025. Οι πρώτες εμπειρίες, σε έναν αγώνα που έγινε αρκετά μακριά στη σεζόν, αναμένεται να βοηθήσουν πάρα πολύ τη Βαλεντίνα Σάββα στην καριέρα της. Κατά σειρά οι βολές τής πρωταθλήτριάς μας ήταν: 65,78μ., 65,48μ., 66,20μ.

* Η μεγάλη έκπληξη από το πρώτο γκρουπ ήταν ο αποκλεισμός τής κορυφαίας φέτος στον κόσμο με 79,29μ. και χρυσής παγκόσμιας πρωταθλήτριας το 2022, Αμερικανίδας Μπρουκ Άντερσεν, με τρεις άκυρες προσπάθειες.

* Από το πρώτο γκρουπ το όριο πρόκρισης των 74 μέτρων ξεπέρασαν μόνο η Φινλανδή Κόσονεν και η Αμερικανίδα Πράις. Το δεύτερο γκρουπ θα αρχίσει τις βολές του στις 10:45 (04:45 ώρα Κύπρου) και το οποίο θα κρίνει την τελική 12άδα του τελικού και θα μάθει και η πρωταθλήτριά μας την ακριβή της κατάταξη.