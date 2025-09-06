Αρχίζουν το ταξίδι για το Τόκιο οι 5 αθλήτριές μας...

Ο κυπριακός στίβος θα εκπροσωπηθεί σε αυτήν τη διοργάνωση από πέντε (5) αθλήτριες, οι οποίες, με τις επιδόσεις τους στο 2025, κατάφεραν να βρεθούν στις κορυφαίες της χρονιάς στο αγώνισμά τους και μέσα στις διαθέσιμες θέσεις που έχει καθορίσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, κάτι που από μόνο του αποτελεί τεράστια επιτυχία. Στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας θα ταξιδέψουν τις επόμενες ημέρες οι Ολίβια Φωτοπούλου (200μ.), Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος), Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος), Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) και Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία). Να θυμίσουμε ότι εξασφαλισμένη συμμετοχή είχε και ο Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια), ο οποίος ωστόσο προτίμησε να ξεκουράσει το σώμα του από τους φετινούς τραυματισμούς του και να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το απαιτητικό 2026.

Για την Ολίβια Φωτοπούλου θα είναι η 3η παρουσία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχοντας τρέξει το 2022 στο Όρεγκον στα 200μ., ενώ το 2023 στη Βουδαπέστη έκανε τρεις κούρσες, μία στα 100μ. και δύο στα 200μ., αγωνιζόμενη και στα ημιτελικά, καταλαμβάνοντας την εξαιρετική 15η θέση, με 22.73!!! Στη Βουδαπέστη, η Ελένα Κουλιτσένκο έγινε μόλις η δεύτερη αθλήτριά μας μετά την Ελένη Αρτυματά το 2009, η οποία προκρίνεται σε τελικό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση στο ύψος με 1,90μ. Δεύτερη παρουσία θα έχει και η Φίλιππα Φωτοπούλου, η οποία το 2022 στο Όρεγκον, παρά το ότι είχε καλά άλματα, εντούτοις και τα τρία στον προκριματικό τού μήκους ήταν άκυρα. Το «βάφτισμα τού πυρός» σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα θα πάρουν οι νεαρές και πολλά υποσχόμενες, Βαλεντίνα Σάββα στη σφυροβολία και Στυλιάνα Ιωαννίδου στο ύψος.

Σε ό,τι αφορά τις αναχωρήσεις των αθλητριών μας και των προπονητών τους, στις 5 Σεπτεμβρίου αναχωρούν από τη Λάρνακα οι Ολίβια Φωτοπούλου, Φίλιππα Φωτοπούλου και Βαλεντίνα Σάββα και οι προπονητές Κυριάκος Αντωνίου και Γιώργος Αρέστης. Στις 8 Σεπτεμβρίου θα αναχωρήσει από τη Μόσχα η Ελένα Κουλιτσένκο, η οποία θα συναντήσει στο Τόκιο τον προπονητή της Ράιαν Μπέιλι, ο οποίος θα είναι μέλος της αμερικανικής αποστολής. Τέλος, στις 13 Σεπτεμβρίου θα αναχωρήσουν από τη Λάρνακα, η Στυλιάνα Ιωαννίδου και ο προπονητής της Γιώργος Σκέντερ. Ως Team Leader της ομάδας μας ορίστηκε ο Κυριάκος Αντωνίου και ως Technical Leader ο Γιώργος Αρέστης.

Οι συγκρίσεις των επιδόσεων...

Μετά την ανακοίνωση των συμμετοχών, που θα είναι συνολικά 1124 άνδρες και 1033 γυναίκες, με βάση τις φετινές επιδόσεις των εκπροσώπων μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κατέχουν την ακόλουθη θέση στο αγώνισμά τους:

Ολίβια Φωτοπούλου (200μ.) 22.90 41/52

Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,96μ. 11/37

Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος) 1,91μ. 26/37

Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,65μ. 31/37

Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) 70,22μ. 34/37

* Να αναφέρουμε ότι στο Παγκόσμιο τού Τόκιο, μαζί και με τη μικτή σκυταλοδρομία, θα λάβουν μέρος συνολικά 2203 αθλητές και αθλήτριες από 198 χώρες!

Το Κογκρέσο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

Πριν από την έναρξη τού 20ού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, θα πραγματοποιηθούν στο Τόκιο: Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνεδρίαση τού Εκτελεστικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου η συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου και στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου το 55ο Κογκρέσο (Συνέδριο) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Στο Κογκρέσο, την ΚΟΕΑΣ θα εκπροσωπήσουν ο πρόεδρος Περικλής Μάρκαρης και ο γενικός γραμματέας Κυριάκος Μιχαήλ. Ο κ. Μιχαήλ θα είναι και ο αρχηγός της κυπριακής αποστολής στο Τόκιο.

ΠΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ (ΑΝΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ)

ΟΛΙΒΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (200Μ.)

Πρώτος γύρος: 17/09/25, 19:30 (Τόκιο), 13:30 (Κύπρος)

Ημιτελικά: 18/09/25, 21:02 (Τόκιο), 15:02 (Κύπρος)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 19/09/25, 22:22 (Τόκιο), 16:22 (Κύπρος)

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΛΙΤΣΕΝΚΟ, ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (ΥΨΟΣ)

Προκριματικά: 18/09/25, 19:15 (Τόκιο), 13:15 (Κύπρος)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 21/09/25, 19:30 (Τόκιο), 13:30 (Κύπρος)

ΦΙΛΙΠΠΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΗΚΟΣ)

Προκριματικά: 13/09/25, 18:30 (Τόκιο), 12:30 (Κύπρος)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 14/09/25, 20:40 (Τόκιο), 14:40 (Κύπρος)

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑ (ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ)

Προκριματικά: 14/09/25, 09:00 ή 10:45 (Τόκιο), 03:00 ή 04:45 (Κύπρος)

ΤΕΛΙΚΟΣ: 15/09/25, 21:00 (Τόκιο), 15:00 (Κύπρος)

ΠΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ (ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

18:30 (12:30) Μήκος Γυναικών - Προκριματικά (2 ταυτόχρονα γκρουπ)

(Φίλιππα Φωτοπούλου)

ΚΥΡΙΑΚΗ. 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

09:00 ή 10:45 (03:00 ή 04:45) Σφυροβολία Γυναικών - Προκριματικά (2 γκρουιπ)

(Βαλεντίνα Σάββα)

20:40 (14:40) Μήκος Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Φίλιππα Φωτοπούλου);

ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

21:00 (15:00) Σφυροβολία Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Βαλεντίνα Σάββα);

ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

19:30 (13:30) 200μ. Γυναικών - Α΄ Γύρος (6 σειρές)

(Ολίβια Φωτοπούλου)

ΠΕΜΠΤΗ, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

19:15 (13:15) Ύψος Γυναικών - Προκριματικά (2 ταυτόχρονα γκρουπ)

(Ελένα Κουλιτσένκο, Στυλιάνα Ιωαννίδου)

21:02 (15:02) 200μ. Γυναικών - Ημιτελικά (3 σειρές)

(Ολίβια Φωτοπούλου);

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

22:22 (16:22) 200μ. Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ολίβια Φωτοπούλου);

ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

19:30 (13:30) Ύψος Γυναικών - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ελένα Κουλιτσένκο, Στυλιάνα Ιωαννίδου);