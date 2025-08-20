Eπέλεξε να μην αγωνιστεί στο Τόκιο ο Τράικοβιτς

Την απόφαση να μην ταξιδέψει στο Τόκιο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών / Γυναικών, πήρε ο Μίλαν Τράικοβιτς, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μέσα στις θέσεις πρόκρισης στα 110μ. με εμπόδια, μέσω της παγκόσμιας κατάταξης. Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη αξιολόγησε την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ζύγισε τις υποχρεώσεις που θα έχει στην επόμενη απαιτητική χρονιά και θεωρεί ως πιο σωστό για τον ίδιο να αφήσει το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξάγεται τόσο αργά στη χρονιά, για να μπορέσει να ξεκινήσει νωρίτερα την προετοιμασία για το 2026.

Συνοπτικά, ο Μίλαν Τράικοβιτς μάς εξήγησε τούς λόγους που πήρε την απόφαση να μην συμμετάσχει στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο: «Οι τραυματισμοί τα τελευταία χρόνια και ο φετινός τον χειμώνα, δεν μου επέτρεψαν να κάνω την προετοιμασία που έπρεπε και δεν μπόρεσα να βρεθώ στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση. Από την άλλη, τού χρόνου είναι μία πάρα πολύ σημαντική χρονιά, με Παγκόσμιο στον κλειστό, με Μεσογειακούς, Κοινοπολιτειακούς και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και θέλω να έχω τον χρόνο να προετοιμαστώ κατάλληλα γι’ αυτές τις διοργανώσεις. Το ότι το φετινό Παγκόσμιο είναι τόσο αργά στη χρονιά θα με εμπόδιζε, αν πήγαινα, για τη σωστή προετοιμασία για το 2026. Έτσι, αφού μελέτησα την υφιστάμενη κατάσταση και συζήτησα με τον προπονητή μου τα δεδομένα, αποφασίσαμε να μην λάβω μέρος στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ευχαριστώ όλους τους φίλους του στίβου για τη συμπαράστασή τους και ελπίζω να ανταποδώσω την αγάπη τους με επιτυχίες στη νέα χρονιά»!

Πιο αναλυτικά: Ο κορυφαίος αθλητής μας στα δρομικά αγωνίσματα των τελευταίων χρόνων, ο 7ος Ολυμπιονίκης μας και πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό, μετά τους τραυματισμούς των τελευταίων χρόνων, δεν μπόρεσε φέτος να πραγματοποιήσει την προετοιμασία που θα ήθελε, αφού δεν τον εγκατέλειψαν οι ενοχλήσεις. Να θυμίσουμε ότι ο Μίλαν Τράικοβιτς δεν ολοκλήρωσε τη φετινή χειμερινή περίοδο, εξαιτίας πόνων στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού, κάτι που του στέρησε τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου, όπου είχε εξασφαλισμένη συμμετοχή. Οι διάφορες θεραπείες που έκανε, τού στέρησαν πάρα πολύ σημαντικό χρόνο από την προετοιμασία του για τον ανοικτό στίβο, με αποτέλεσμα να μην κάνει, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ολοκληρωμένη προετοιμασία. Κι αυτό είχε αντίκτυπο και στους αγώνες του, με τα μικροπροβλήματα να μην τον εγκαταλείπουν. Και από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να επανέλθει στην πραγματική φυσική κατάσταση ενός αθλητή με τόσες περγαμηνές στο βιογραφικό του, από τους κορυφαίους της τελευταίας 10ετίας στον κόσμο στα ψηλά εμπόδια, δεν θεωρεί πρέπον να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τον εαυτό του, λαμβάνοντας μέρος σε ένα αθλητικό γεγονός το οποίο δεν θα το «διασκεδάσει» και δεν θα το «χαρεί» με την παρουσία του.

Από την άλλη, ως αρκετά πιο ώριμος πια, έβαλε στη ζυγαριά και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στο 2026, οι οποίες είναι και πολλές και αρκετά σημαντικές και στις οποίες θέλει να βρίσκεται στα καλύτερά του, για να διακριθεί. Θυμίζουμε ότι, την επόμενη χρονιά υπάρχουν αρχικά στον κλειστό στίβο, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόρουν της Πολωνίας (20-22 Μαρτίου 2026) και στον ανοικτό, οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες στη Γλασκόβη (27 Ιουλίου – 1 Αυγούστου), το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών / Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ (10-16 Αυγούστου) και τέλος οι Μεσογειακοί Αγώνες στο Τάραντο (23 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου). Άρα θα είναι και αυτή μία πολύ μεγάλη σε διάρκεια χρονιά και πάρα πολύ απαιτητική, με τον Μίλαν Τράικοβιτς να θέλει να βρίσκεται στα καλύτερά του.

Και για να βρίσκεται στα καλύτερά του ο σημαιοφόρος μας στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού, χρειάζεται χρόνο για να ξεκουράσει το σώμα του και για να ξεκινήσει την κατάλληλη στιγμή την προετοιμασία του για το 2026. Το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, διεξάγεται πολύ αργά στη χρονιά (13 με 21 Σεπτεμβρίου) και αν πήγαινε στο Τόκιο ο Τράικοβιτς, θα του στερούσε υπερπολύτιμο χρόνο από την προετοιμασία του για την επόμενη χρονιά.

Να αναφέρουμε, εν κατακλείδι, ότι ο Μίλαν Τράικοβιτς έχει λάβει μέρος σε τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυναικών, με κορυφαία στιγμή του το 2019, όταν έφτασε στον τελικό. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι ο Τράικοβιτς είναι μαζί με τον Κυριάκο Ιωάννου, οι μοναδικοί αθλητές μας με προκρίσεις και συμμετοχές σε τελικούς σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ανοικτού και Κλειστού! Προσθέτουμε και τον Απόστολο Παρέλλη στη μικρή αυτή λίστα, αφού η δισκοβολία δεν μπορεί να διεξαχθεί σε κλειστό στίβο, με τον κορυφαίο ρίπτη μας όλων των εποχών να έχει τελικούς σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα!

Ο ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

2017 ΛΟΝΔΙΝΟ Ημιτελικά 13.32 11/41

(Πρώτος γύρος: 13.38)

2019 ΝΤΟΧΑ ΤΕΛΙΚΟΣ 13.87 8/39

(Πρώτος γύρος: 13.37, Ημιτελικά: 13.29)

2022 ΟΡΕΓΚΟΝ Ημιτελικά 13.49 19/40

(Πρώτος γύρος: 13.52)

2023 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Ημιτελικά 13.33 12/45

(Πρώτος γύρος: 13.33)