16 χρόνια από το τεράστιο ρεκόρ στα 100μ. με 9,58 του Γιουσέιν Μπολτ!

16 Αυγούστου 2009: Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Οκτώ άνδρες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν στον τελικό των 100 μέτρων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Ο Γιουσέιν Μπολτ, πλαισιωμένος από τον Ντάνιελ Μπέιλι από τη Αντίγκουα και τον Αμερικανό Τάισον Γκέι, ξεκινάει καλά , το πιο αδύναμο σημείο του λόγω του ύψους του 1,95 μέτρων, μπαίνει πρώτος και από τα 30 ή 40 μέτρα και μετά αρχίζει το ιδιαίτερο ταξίδι του προς το... μέλλον.

Αυτό το ταξίδι προς το άγνωστο μέχρι τότε είχε ένα υπέροχο αποτέλεσμα στη γραμμή τερματισμού: 9,58!

Με συντριπτική υπεροχή, μέση ταχύτητα 37,6 χιλιομέτρων την ώρα και τελική ταχύτητα 44,72 χλμ./ώρα τη στιγμή της μέγιστης επιτάχυνσής του, ο Γιουσέιν Μπολτ κέρδισε αυτόν τον αξέχαστο τελικό με ένα μοναδικό ρεκόρ που κανείς δεν κατάφερε για να πλησιάσει αρκετά.

Ο Ντουέιν Τσέιμπερς, ο οποίος ήταν στον πρώτο διάδρομο, συνόψισε τέλεια τι συνέβη στις 16 Αυγούστου:

«Ο Μπολτ; Έφυγε από τα μάτια μου και μετά εξαφανίστηκε», είπε.

Ο Τζαμαϊκανός, αξεπέραστος στα 100 μέτρα, εξακολουθεί να κατέχει τους τρεις ταχύτερους χρόνους στη διοργάνωση, εκτός από το παγκόσμιο ρεκόρ. Μόνο ο Τάισον Γκέι εκείνο το καλοκαίρι μπόρεσε να κάνει ρεκόρ που...ανήκει στο μέλλον, αφού έκανε 9,69 στη Σαγκάη.

Οι 10 ταχύτεροι στα 100μ.

1. Γιουσέιν Μπολτ Τζαμάικα 9.58 (2009)

2. Τάισον Γκέι ΗΠΑ 9.69 (2009)

-. Γιόχαν Μπλέικ Τζαμάικα 9.69 (2012)

4. Ασάφα Πάουελ Τζαμάικα 9.72 (2008)

5. Τζάστιν Γκάτλιν ΗΠΑ 9.74 (2015)

6. Κρίστιαν Κόλμαν ΗΠΑ 9.76 (2019)

-. Τρέιβον Μπρόμελ ΗΠΑ 9.76 (2021)

-. Φρεντ Κέρλεϊ ΗΠΑ 9.76 (2022)

9. Φέρντιναντ Ομανιάλα Κένυα 9.77 (2021)

-. Κισέιν Τόμπσον Τζαμάικα 9.77 (2024)

«Το ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ στα 100 μέτρα δεν πρόκειται να καταρριφθεί σύντομα», είχε δηλώσει ο Λίνφορντ Κρίστι στο Παρίσι. Θα παραμείνει, τουλάχιστον προς το παρόν, «ρεκόρ του μέλλοντος», όπως σημείωνε χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα «Marca», σε σχετική ης αναφρά.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ