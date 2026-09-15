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Ο Τεντόγλου στους υποψηφίους για τον Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς 2026

ΓΗΠΕΔΟ

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Σημαντική διάκριση για τον Ολυμπιονίκη

 Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 υποψηφίους για τον  Ευρωπαίο Αθλητή της Χρονιάς 2026 (Άνδρες), που αποκάλυψε σήμερα (15/9)  η European Athletics, ξεκινώντας την σχετική ψηφοφορία.

 Οι τρεις φιναλίστ και στις τέσσερις κατηγορίες -Ευρωπαίος Αθλητής και Ευρωπαία Αθλήτρια της Χρονιάς, καθώς και Ανερχόμενο Αστέρι (Rising Star) σε άνδρες και γυναίκες- θα ανακοινωθούν από την 1η Οκτωβρίου, ενώ οι τελικοί νικητές θα αποκαλυφθούν στην περίβλεπτη τελετή απονομής Golden Tracks στη Λωζάνη, στις 24 Οκτωβρίου.

 Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με βάση τα εξής:

Ψηφοφορία κοινού (25%)

 

Ψηφοφορία ομοσπονδιών-μελών (25%)

 

Ψηφοφορία εκπροσώπων των ΜΜΕ (25%)

 

Ψηφοφορία επιτροπής ειδικών της European Athletics (25%)

 

 Ο Ευρωπαίος Αθλητής της Χρονιάς (Άνδρες) για το προηγούμενο έτος ήταν ο Σουηδός Αρμάντ Ντουπλάντις. 

 Οι 10 υποψήφιοι για το φετινό βραβείο του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς είναι: 

 

Αντι Ντίας Ερνάντες (Ιταλία)

 

Πρωταθλητής Ευρώπης στο τριπλούν

 

Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο τριπλούν

 

Νικητής του Diamond League στο τριπλούν

 

Τέταρτος στην παγκόσμια λίστα όλων των εποχών με 18,15 μ.

 

Κριστιάν Τσεχ (Σλοβενία)

 

Πρωταθλητής Ευρώπης στη δισκοβολία

 

Νικητής του Diamond League στη δισκοβολία

 

Νικητής στους Μεσογειακούς Αγώνες στη δισκοβολία

 

Αρμάντ Ντουπλάντιτς (Σουηδία)

 

Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επί κοντώ

 

Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο άλμα επί κοντώ

 

Νικητής του Ultimate (τελικού) στο άλμα επί κοντώ

 

Παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,31 μ.

 

Σάιμον Εχάμερ (Ελβετία)

 

Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου στο έπταθλο

 

Παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στο έπταθλο με 6.670 βαθμούς

 

Αργυρός μεταλλιούχος Ευρώπης στο άλμα εις μήκος

 

Κορυφαίος στον κόσμο στο δέκαθλο με 8.778 βαθμούς

 

Μπένσε Χάλατς (Ουγγαρία)

 

Πρωταθλητής Ευρώπης στη σφυροβολία

 

Κορυφαίος στον κόσμο με 84,25 μ.

 

Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία)

 

 

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 5.000 μ.

 

Νικητής του Ultimate (τελικού) στα 5.000 μ.

 

Μάσιμο Στάνο (Ιταλία)

 

Νικητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βάδην (μαραθώνια απόσταση)

 

Ευρωπαϊκό ρεκόρ με 2:56.49

 

Τζανμάρκο Ταμπέρι (Ιταλία)

 

Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις ύψος

 

Νικητής του Ultimate (τελικού) στο άλμα εις ύψος

 

Κορυφαίος στον κόσμο με 2,37 μ.

 

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα)

 

Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα εις μήκος

 

Νικητής του Ultimate (τελικού) στο άλμα εις μήκος

 

Κορυφαίος στον κόσμο με 8,66 μ.

 

Κάρστεν Γουόρχολμ (Νορβηγία)

 

Πρωταθλητής Ευρώπης στα 400 μ. με εμπόδια και στη μεικτή σκυταλοδρομία 4x400 μ.

 

Οι 5 τελευταίοι Ευρωπαίοι Αθλητές της Χρονιάς (άνδρες)

 

2025 - Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)

 

2024 - Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)

 

2023 - Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία)

 

2022 - Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) και Αρμάντ Ντουπλάντις 

 

2021 - Κάρστεν Γουόρχολμ (Νορβηγία)

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