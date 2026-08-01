Δεν ήταν τυχαίο για το Τζούντο

Πλατιά χαμόγελα και απέραντη ικανοποίηση σκόρπισε η παρουσία των αθλητών του Τζούντο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης το βράδυ της Παρασκευής (31/07)!

Δύο αργυρά μετάλλια από τη Σοφία Ασβεστά και τον Γιώργο Μπαλαρτζασβίλι, καθώς και ένα χάλκινο μετάλλιο από τον Πέτρο Χριστοδουλίδη, σφράγισαν μια σπουδαία αγωνιστική ημέρα για τη χώρα μας.

Το Τζούντο εδώ και κάποια χρόνια κάνει άλματα προόδου και υπάρχει μία εξαιρετική φουρνιά που έχει τα εχέγγυα να διαπρέψει κι άλλο στη συνέχεια. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίο που πανηγύριστηκαν μετάλλια στο Τζούντο αλλά η φυσιολογική εξέλιξη.