ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Αρχοντικά στον τελικό ο Μίλαν Τράικοβιτς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Αρχοντικά στον τελικό ο Μίλαν Τράικοβιτς!

Σπουδαία επιτυχία για τον αθλητή μας

Μία από τις πιο τέλειες κούρσες τής σπουδαίας καριέρας του έκανε πριν από λίγο ο Μίλαν Τράικοβιτς, στην πρεμιέρα τού στίβου στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στη Γλασκόβη.

Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη κέρδισε «αρχοντικά» τη δεύτερη ημιτελική σειρά στα 110μ. με εμπόδια, με τον άνεμο να του στερεί ένα εντυπωσιακό παγκύπριο ρεκόρ και κέρδισε την πρόκρισή του για τον αποψινό τελικό! Ο 7ος Ολυμπιονίκης μας ατύχησε ο δυνατός ευνοϊκός άνεμος να έχει ένταση 2,9 μέτρα το δευτερόλεπτο και έτσι το εντυπωσιακό 13.21 δεν μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα. Ωστόσο, το θετικό είναι πως ο Μίλαν Τράικοβιτς έδειξε να βρίσκεται σε αρκετά καλή αγωνιστική κατάσταση και απόψε, στις 21:45 (23:45 για μας στην Κύπρο) θα κυνηγήσει να κάνει ακόμα καλύτερη κούρσα στον τελικό και να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο των νικητών.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Πανευτυχής και περήφανος ο Κεσίδης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μαγική βραδιά για την Κύπρο: Στο βάθρο και ο Τράικοβιτς!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ψηλά η σημαία της Κύπρου: Η καταπληκτική εμφάνιση και οι πανηγυρισμοί του Ιωσήφ Κεσίδη!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έλαμψε στη Γλασκώβη ο Κεσίδης: Κατέκτησε το αργυρό στη σφυροβολία!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Συμφώνησε με Βόλφσμπουργκ για Μάγερ η ΑΕΚ, υπογράφει τετραετές!

Ελλάδα

|

Category image

Τσέλσι: Θέλει τον Γουέλμπεκ από την Μπράιτον για να ενισχύσει την επίθεση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποδοχή Τζούρισιτς στην Ολλανδία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μόνο λίγες πινελιές

ΑΕΛ

|

Category image

Αυτούς παίρνει μαζί του ο Μπεργκ για να σφραγίσει την πρόκριση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το αγγλικό ποδόσφαιρο εισάγει νέο πειραματικό κανόνα για να βάλει τέλος στα «τακτικά τάιμ άουτ» των τερματοφυλάκων!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η: πρώτη αντίδραση του Σωκράτη Πηλακούρη μετά τον τελικό των κρίκων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Απολογισμός με μία νίκη και μία ήττα για ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ξεκίνησε πολύ νωρίς η μουρμούρα...

ΑΕΚ

|

Category image

Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Σιώπης

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Ποδαρικό με νίκη στην Ολλανδία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη