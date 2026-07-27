ΒΙΝΤΕΟ: Αρχοντικά στον τελικό ο Μίλαν Τράικοβιτς!

Μία από τις πιο τέλειες κούρσες τής σπουδαίας καριέρας του έκανε πριν από λίγο ο Μίλαν Τράικοβιτς, στην πρεμιέρα τού στίβου στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στη Γλασκόβη.

Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη κέρδισε «αρχοντικά» τη δεύτερη ημιτελική σειρά στα 110μ. με εμπόδια, με τον άνεμο να του στερεί ένα εντυπωσιακό παγκύπριο ρεκόρ και κέρδισε την πρόκρισή του για τον αποψινό τελικό! Ο 7ος Ολυμπιονίκης μας ατύχησε ο δυνατός ευνοϊκός άνεμος να έχει ένταση 2,9 μέτρα το δευτερόλεπτο και έτσι το εντυπωσιακό 13.21 δεν μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα. Ωστόσο, το θετικό είναι πως ο Μίλαν Τράικοβιτς έδειξε να βρίσκεται σε αρκετά καλή αγωνιστική κατάσταση και απόψε, στις 21:45 (23:45 για μας στην Κύπρο) θα κυνηγήσει να κάνει ακόμα καλύτερη κούρσα στον τελικό και να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο των νικητών.