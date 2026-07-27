Η Άρσεναλ προσφέρει στον Βινίσιους το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία της

Η Άρσεναλ θέλει να πυροδοτήσει «βόμβα» μεγατόνων με την υπογραφή του Βινίσιους και είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να φέρει τον ποδοσφαιριστή στο Λονδίνο.

Αν και οι «κανονιέρηδες» δεν έχουν μπει ακόμα σε διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχουν ήδη προσεγγίσει την πλευρά του παίκτη, προσφέροντας του το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχουν δώσει ποτέ στην ιστορία τους.

Σύμφωνα με την Telegraph, οι πρωταθλητές Αγγλίας δίνουν «γη και ύδωρ» στον Βραζιλιάνο εξτρέμ, ο οποίος αμείβεται με 24 εκατομμύρια ετησίως στη «Βασίλισσα» και βαδίζει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Συγκεκριμένα η πρόταση που φέρεται να έχει καταθέσει η Άρσεναλ στον ποδοσφαιριστή ξεπερνάει κατά πολύ τα χρήματα που εισπράττει στους Μαδριλένους.

Αυτό σημαίνει ότι αν η μεταγραφή του Βινίσιους ολοκληρωθεί, ο 26χρονος θα ξεπεράσει μισθολογικά και τον Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος αμείβεται με 22 εκατομμύρια ετησίως, μετά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του.

Παρά τις διαθέσεις της Άρσεναλ , η Ρεάλ Μαδρίτης διατηρεί σκληρή στάση. Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει θέσει βέτο για την παραμονή του στη Μαδρίτη, ενώ ο Φλορεντίνο Πέρεθ δύσκολο θα πει το «ναι», αξιώνοντας ένα ποσό της τάξεως των 160 εκατομμυρίων ευρώ.

£400,000 a week. That is what Vinicius Junior earns at Real Madrid, and it is a figure Arsenal are prepared to surpass to land arguably the biggest signing in their history. @DKingTelegraph has more ⤵️https://t.co/YeMJs2mODQ pic.twitter.com/ik38uFoAaj — Telegraph Football (@TeleFootball) July 26, 2026

athletiko.gr