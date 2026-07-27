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Η Ρεάλ Μαδρίτης πυροδότησε τη «βόμβα» Ντιομαντέ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Ρεάλ Μαδρίτης πυροδότησε τη «βόμβα» Ντιομαντέ

Κάτοικος Μαδρίτης θα γίνει οι Γιαν Ντιομαντέ, με τον 19χρονο Ιβοριανό να μετακομίζει από τη Λειψία στη Ρεάλ έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώνει μία ακόμη σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ.

Το ποσό της μεταγραφής ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ιβοριανό ποδοσφαιριστή να ετοιμάζεται να μεταβεί στη Μαδρίτη μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στους «μερένγκες» έως το καλοκαίρι του 2031.

Την περσινή σεζόν μέτρησε 45 συμμετοχές, 15 γκολ και 11 ασίστ. Αυτή θα είναι η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Λειψίας ξεπερνώντας στη συγκεκριμένη λίστα τον Γκβάρντιολ με 90.000.000 ευρώ στην Μάντσεστερ Σίτι, ενώ δεύτερος είναι ο Σέσκο με 76.500.000 ευρώ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο πρώτος Ιβοριανός που παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο νεαρός ήταν «το μήλον της έριδος» πολλών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν και πολύ δύσκολα θα παρέμενε στην Bundesliga και τη νέα χρονιά.

Στη Ρεάλ έχουν αγωνιστεί κατά το παρελθόν παίκτες από την αφρικανική ήπειρο, με τους Ετό (Καμερούν) και Χακίμι (Μαρόκο), να ξεχωρίζουν αλλά ποτέ κάποιος Ιβοριανός ποδοσφαιριστής.

athletiko.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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