Η ώρα και η… χωρίς κάλυψη του φιλικού του ΑΠΟΕΛ

Το πρώτο τεστ στην Ολλανδία θα έχει το απόγευμα ο ΑΠΟΕΛ, στο πλαίσιο του βασικού μέρος της προετοιμασίας του.

Οι γαλαζοκιτρίνοι θα αντιμετωπίσουν στις 18:00 την Αλ Φέιχα, oμάδα στην οποία ήταν δανεικός την περσινή χρονιά ο Στέλιος Βρόντης.

Ο αγώνας δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη, τουλάχιστον στην Κύπρο.

Θυμίζουμε ότι είναι το δεύτερο φιλικό της ομάδας της Λευκωσίας, καθώς προτού αναχωρήσει η αποστολή είχε δοθεί φιλικό με τον Ολυμπιακό - κεκλεισμένων των θυρών - το οποίο ήταν νικηφόρο με 3-0.