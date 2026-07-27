Κρυφοκοιτάζουν βάθρο σε Γυμναστική και Στίβο

Η Δευτέρα (27 Ιουλίου) αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αγωνιστικές ημέρες για την κυπριακή παρουσία στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης. Συνολικά οκτώ Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν σε τέσσερα αθλήματα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στους δύο τελικούς της Ενόργανης Γυμναστικής και στην πρεμιέρα του Στίβου, εκεί όπου υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για νέες μεγάλες διακρίσεις και παρουσία στο βάθρο.

Η αποστολή της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων (ΚΕΚΑ), και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), θα εκπροσωπηθεί την Κυριακή από οκτώ αθλητές και αθλήτριες. Τα βλέμματα στρέφονται κυρίως στους τελικούς του Μάριου Γεωργίου και του Σωκράτη Πηλακούρη στην Ενόργανη Γυμναστική, αλλά και στην έναρξη των αγωνισμάτων του Στίβου, με τον Ιωσήφ Κεσίδη να συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών διεκδικητών μεταλλίου στη Σφυροβολία, τον Αλέξανδρο Πουρσανίδη να επιδιώκει μία ακόμη μεγάλη διάκριση και τον Μίλαν Τραΐκοβιτς να στοχεύει σε πρόκριση στον τελικό των 110 μ. με εμπόδια και σε μία θέση που θα του επιτρέψει να διεκδικήσει ακόμη περισσότερα.

Ενόργανη Γυμναστική

Οι δύο τελικοί της Ενόργανης Γυμναστικής αποτελούν το κορυφαίο γεγονός της ημέρας για την κυπριακή αποστολή.

Πρώτος θα αγωνιστεί ο Μάριος Γεωργίου στον τελικό του Πλάγιου Ίππου. Ο Κύπριος πρωταθλητής προκρίθηκε ως τέταρτος, ωστόσο στον προκριματικό δεν εκτέλεσε πρόγραμμα πλήρους δυσκολίας, καθώς όταν έφτασε στο συγκεκριμένο όργανο είχε ουσιαστικά κριθεί ότι η Κύπρος δεν διεκδικούσε πλέον μετάλλιο στο ομαδικό. Επέλεξε έτσι να αφαιρέσει στοιχεία από το πρόγραμμα του ώστε να περιορίσει την επιβάρυνση. Στον τελικό, όπου όλα ξεκινούν από μηδενική βάση, θα παρουσιάσει το πλήρες πρόγραμμα του με στόχο μία θέση στο βάθρο.

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Πηλακούρης θα αγωνιστεί στον τελικό των Κρίκων. Ο αργυρός νικητής της προηγούμενης διοργάνωσης επιστρέφει σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση μετά από πολύμηνο τραυματισμό. Στον προκριματικό δεν ολοκλήρωσε μία άσκηση που εκτελεί συνήθως με επιτυχία, γεγονός που τον έφερε στην όγδοη θέση. Στον τελικό, όμως, όλα αρχίζουν από την αρχή και, εφόσον εκτελέσει σωστά ολόκληρο το πρόγραμμα του, έχει κάθε λόγο να στοχεύει σε ακόμη μία μεγάλη διεθνή διάκριση.

Στίβος

Η Δευτέρα σηματοδοτεί και την έναρξη των αγωνισμάτων του Στίβου, του αθλήματος που παραδοσιακά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου που παρουσιάζεται στις περισσότερες κατηγορίες.

Κεσίδης και Πουρσανίδης στον τελικό της Σφυροβολίας

Ο απευθείας τελικός της Σφυροβολίας Ανδρών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κυπριακή ομάδα.

Ο Ιωσήφ Κεσίδης, με το πρόσφατο παγκύπριο ρεκόρ των 78,61 μ., διαθέτει την τρίτη καλύτερη φετινή επίδοση μεταξύ των οκτώ συμμετεχόντων και βρίσκεται στη Γλασκώβη με βάσιμες προσδοκίες για μία θέση στο βάθρο.

Δίπλα του θα αγωνιστεί ο Αλέξανδρος Πουρσανίδης, χάλκινος νικητής των προηγούμενων Κοινοπολιτειακών Αγώνων στο Μπέρμιγχαμ, ο οποίος θα επιδιώξει να προσθέσει ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό του και να διεκδικήσει θέση στην πρώτη εξάδα.

Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς θα ανοίξει την κυπριακή παρουσία στον Στίβο στα 110 μ. με εμπόδια. Με φετινή επίδοση 13.43 βρίσκεται ανάμεσα στους αθλητές που διεκδικούν την πρόκριση στον βραδινό τελικό, σε ένα αγώνισμα όπου οι διαφορές μεταξύ των κορυφαίων είναι ελάχιστες. Πρώτος στόχος είναι η πρόκριση και στη συνέχεια η διεκδίκηση μίας θέσης που θα του επιτρέψει να παλέψει για ακόμη μεγαλύτερη διάκριση.

Η Βαλεντίνα Σάββα θα αγωνιστεί στον προκριματικό της Σφυροβολίας Γυναικών. Με τη φετινή επίδοση των 69,68 μ., που αποτελεί την ένατη καλύτερη ανάμεσα στις συμμετέχουσες, έχει όλα τα εχέγγυα για να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό και να διεκδικήσει στη συνέχεια το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Κολύμβηση

Η Μαρία Εροκχίνα θα αγωνιστεί στον προκριματικό των 50 μ. Πρόσθιο με στόχο τη βελτίωση της ατομικής της επίδοσης και την πρόκριση στον βραδινό ημιτελικό.

Άρση Βαρών

Η Δήμητρα Ιωάννου ολοκληρώνει την κυπριακή παρουσία στην Άρση Βαρών, αγωνιζόμενη στην κατηγορία των 58 κιλών με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Αγωνιστικό πρόγραμμα (Ώρες Κύπρου)

Στίβος (Scotstoun Stadium)

Ώρα Αγώνισμα Συμμετοχή

13:25 110 μ. Εμπόδια (Σειρές) Μίλαν Τραΐκοβιτς

13:40 Σφυροβολία Γυναικών (Προκριματικός) Βαλεντίνα Σάββα

21:58 Σφυροβολία Ανδρών (Τελικός) Ιωσήφ Κεσίδης, Αλέξανδρος Πουρσανίδης

23:45 110 μ. Εμπόδια (Τελικός) Μίλαν Τραΐκοβιτς*

Κολύμβηση (Tollcross International Swimming Centre)

Ώρα Αγώνισμα Συμμετοχή

13:36 50 μ. Πρόσθιο Γυναικών (Προκριματικός) Μαρία Εροκχίνα

23:05 50 μ. Πρόσθιο Γυναικών (Ημιτελικός) Σε περίπτωση πρόκρισης

Ενόργανη Γυμναστική (Arena)

Ώρα Αγώνισμα Συμμετοχή

17:00 Τελικός Πλάγιου Ίππου Μάριος Γεωργίου

18:25 Τελικός Κρίκων Σωκράτης Πηλακούρης

Άρση Βαρών (The Armadillo)

Ώρα Αγώνισμα Συμμετοχή

17:30 58 κιλά Δήμητρα Ιωάννου

Ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις ΡΙΚ 2 / ΡΙΚ HD

Το ΡΙΚ συνεχίζει την εκτενή κάλυψη των 23ων Κοινοπολιτειακών Αγώνων, με συνολικό χρόνο ζωντανών μεταδόσεων που θα ξεπεράσει τις 60 ώρες. Παράλληλα, όλα τα αγωνίσματα με κυπριακές συμμετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο ζωντανό πρόγραμμα καλύπτονται από το συνεργείο του ΡΙΚ στη Γλασκώβη, και προβάλλονται στις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού.

Ώρα Μετάδοση

15:00 – 19:30 Ενόργανη Γυμναστική Ανδρών – Τελικοί Οργάνων

20:30 – 23:45 Στίβος

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την PETROLINA (Gold Partner), την DELOITTE (Professional Services Partner), και την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη διαχρονική στήριξη τους στην υλοποίηση της αποστολής της.

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ