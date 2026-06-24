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«Πέταξε» στα σιντριβάνια του Ζάγκρεμπ η Κουλιτσένκο: Καλύτερο φετινό άλμα με... άρωμα ελληνικής μουσικής!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πέταξε» στα σιντριβάνια του Ζάγκρεμπ η Κουλιτσένκο: Καλύτερο φετινό άλμα με... άρωμα ελληνικής μουσικής!

Η 7η Ολυμπιονίκης μας πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 1,80μ., με τη δεύτερη το 1,85μ. και το 1,90μ. και είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο 1,93μ.,

Το καλύτερο φετινό άλμα της στον ανοικτό στίβο έκανε σήμερα (24/06/26) η Ελένα Κουλιτσένκο, μετέχοντας στο «χρυσό» διεθνές μίτινγκ στο Ζάγκρεμπ τής Κροατίας. Ιδιαιτερότητα του... τριήμερου αυτού μίτινγκ, είναι το ότι, το σημερινό άλμα σε ύψος γυναικών και η αυριανή σφαιροβολία ανδρών, διεξάγονται εκτός σταδίου και στην πλατεία των Σιντριβανιών στην κροατική πρωτεύουσα. Το κυρίως μενού τού ιστορικού μίτινγκ, στη μνήμη Μπόρις Χανζέκοβιτς, θα διεξαχθεί την Παρασκευή (26/06/26) με ακόμα δύο κυπριακές συμμετοχές, τού Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια) και του Ιωσήφ Κεσίδη (σφυροβολία).

Επιστρέφουμε στην Ελένα Κουλιτσένκο, η οποία πέρασε επιτυχώς το 1,90μ. για πρώτη φορά φέτος στον ανοικτό στίβο (έχει 1,91μ. στον κλειστό) και δείχνει ότι αρχίζει σιγά - σιγά να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες προπόνησης, υπό τις οδηγίες τού Βρετανού Φαζ Καν, ο οποίος ήταν στο Ζάγκρεμπ και καθοδηγούσε την πρωταθλήτριά μας. Η 7η Ολυμπιονίκης μας πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 1,80μ., με τη δεύτερη το 1,85μ. και το 1,90μ. και είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο 1,93μ., το οποίο αναμένεται να περάσει κι αυτό σύντομα. Στο ωραίο και διαφορετικό αυτό μίτινγκ, στα Σιντριβάνια τού Ζάγκρεμπ, ακουγόταν και ελληνική μουσική, με «το Γλέντι» τού Νίκου Απέργη, για χάρη τής Μαυροβούνιας Μαρία Βούκοβιτς, η οποία ζει και προπονείται στην Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια.

Με το τέλος τού άλματος σε ύψος γυναικών, το οποίο διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, νικήτρια αναδείχθηκε η κάτοχος τού παγκόσμιου ρεκόρ Γιαροσλάβα Μαχούτσιχ με 1,97μ., με τη 2η θέση να τη «μοιράζονται» η Αγγελίνα Τόπιτς και η συναθλήτρια τής Κουλιτσένκο στην ομάδα τού Καν, Ελεάνορ Πάτερσον, με 1,95μ. Η Κουλιτσένκο κατέλαβε την 7η θέση με το 1,90μ.

Η ΚΟΕΑΣ συγχαίρει θερμά την Ελένα Κουλιτσένκο για την καλύτερη φετινή εμφάνισή της και τον προπονητή της. «Καλή επιστροφή στην Κύπρο», καταλήγει η ανακοίνωση.

 


 

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