Χάλκινο από την Φίλιππα Φωτοπούλου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Η Φίλιππα Φωτοπούλου κέρδισε το τρίτο μετάλλιο για την κυπριακή ομάδα, στο 78ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών - Γυναικών, που διεξάγεται στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» τού Βόλου.

Η αθλήτρια τού Λουίς Φελίπε Μελίζ Λινάρες είχε ως καλύτερο το 4ο άλμα της στο μήκος στα 6,54μ. (-0,3 μ/δ) και κατέλαβε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Για τη Φωτοπούλου, η οποία είναι η μοναδική μέχρι τώρα γυναίκα αθλήτριά μας η οποία πέτυχε το όριο για το Ευρωπαϊκό τού Μπέρμιγχαμ (άλμα στα 6,78μ.), αυτό είναι το 7ο συνολικά μετάλλιό της σε Βαλκανικά Πρωταθλήματα, έχοντας στη συλλογή της 3 ασημένια και 4 χάλκινα.