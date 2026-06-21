Αργυρό για τον Τράικοβιτς στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Το πέμπτο του μετάλλιο σε Βαλκανικά Πρωταθλήματα Στίβου Ανδρών - Γυναικών, κέρδισε ο Μίλαν Τράικοβιτς, στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» τού Βόλου.

Ο 7ος Ολυμπιονίκης μας και αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη, τερμάτισε στη 2η θέση της 2ης σειράς σε 13.70 (πλήρης άπνοια με άνεμο 0,0 μ/δ), κατακτώντας το πρώτο του ασημένιο μετάλλιο.

Ο Τράικοβιτς, που είναι ο κάτοχος τού ρεκόρ Βαλκανικών Αγώνων με 13.28, από το 2023 στο Κράλιεβο, είναι ο πολυνίκης άνδρας μας στα Βαλκάνια, με 3 χρυσά, 1 αργυρό και 1 χάλκινο μετάλλια.

Είναι το δεύτερο μετάλλιο για την Κύπρο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, καθώς το Σάββατο (20/06) ο Ιωσήφ Κεσίδης είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στη σφυροβολία.Ο πρώτος αθλητής μας που εξασφάλισε την πρόκρισή του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τού Μπέρμιγχαμ, άργησε να πάρει μπρος στον αγώνα του, ίσως και γιατί έχει «φορτώσει» την προετοιμασία του για να είναι στα καλύτερά του στο Ευρωπαϊκό (10-16 Αυγούστου), με αποτέλεσμα να καταγράψει ως καλύτερη βολή του την 6η και τελευταία, στα 76,56μ., που τον ανέβασε στο βάθρο των νικητών και στην 3η θέση. Για τον Ιωσήφ Κεσίδη είναι το πρώτο του μετάλλιο στα Βαλκάνια και το πρώτο του σημαντικό στην ανδρική κατηγορία. Οι βολές τού αθλητή τού Πανίκου Χαραλάμπους ήταν κατά σειρά: άκυρη, 71,74μ., άκυρη, 75,55μ., άκυρη, 76,56μ.