ΑΠΟΕΛ: Ενώπιον των μελών η πρόταση για τη συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος

Ενημέρωση από τον ΑΠΟΕΛ για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα πραγμαστοποιηθεί την Πέμπτη 9/7 στο Pavilion. Αναλυτικά:

«Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΑΠΟΕΛ) σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 18:00, στο Pavilion, Λευκωσία.

Βάσει των άρθρων 18, 19 και 67 του Καταστατικού, όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να έχουν εξοφλήσει οποιεσδήποτε καθυστερημένες συνδρομές τους μέχρι την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέλη τα οποία δεν θα έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν θα έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν σε αυτή.

Νέα μέλη μπορούν να εγγραφούν είτε κατά την ημέρα της Συνέλευσης είτε ηλεκτρονικά μέσω του πιο κάτω συνδέσμου:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Επικύρωση των Πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

2. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου για τα πεπραγμένα της περιόδου που έληξε.

3. Παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης για την περίοδο που έληξε και του πορίσματος των ελεγκτών.

4. Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του Προέδρου και της οικονομικής κατάστασης, και συζήτηση επ’ αυτών.

5. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος».