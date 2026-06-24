Νοκ-άουτ από το ματς με το Ιράκ ο Μεντί!

Η Σενεγάλη έχασε κατά κράτος από τη Νορβηγία με 3-1 για τη 2η αγωνιστική του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο αυτό δεν ήταν το μόνο αρνητικό γεγονός.

Οι Σενεγαλέζοι είδαν τον τερματοφύλακά τους, Εντουάρντ Μεντί, να αποχωρεί υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο στο 63ο λεπτό, έπειτα από τραυματισμό στο αριστερό γόνατο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες και όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία της Σενεγάλης, ο Μεντί τίθεται εκτός μέχρι νεωτέρας και, ως εκ τούτου, θα χάσει το ματς της 3ης αγωνιστικής απέναντι στο Ιράκ (26/06, 22:00).