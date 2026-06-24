Εποχή Δημητρίου στην ΚΟΚ

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/06) στην αίθουσα «ALLWYN Ευ Αγωνίζεσθαι» στο Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Έκτακτη Καταστατική και η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η οποία ήταν και εκλογική. Νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΚ εξελέγη ο κ. Λούης Δημητρίου για την περίοδο 2026-2030.

Με την έναρξη της Συνέλευσης, ο απερχόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ανδρέας Μουζουρίδης, καλωσόρισε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους, τους προέδρους και εκπροσώπους των σωματείων, ευχαριστώντας τους για την παρουσία τους και τη διαχρονική συμβολή τους στην ανάπτυξη της κυπριακής καλαθοσφαίρισης.

Στη συνέχεια, ο κ. Μουζουρίδης προχώρησε στον απολογισμό της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, παρουσιάζοντας το έργο που επιτελέστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα, έκανε έναν συνολικό απολογισμό της θητείας του ως πρόεδρος της ΚΟΚ, η οποία ξεκίνησε το 2018 και ολοκληρώθηκε με τη σημερινή Γενική Συνέλευση.

Κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε στις σημαντικότερες στιγμές και επιτυχίες της τελευταίας οκταετίας, στις δράσεις που υλοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του αθλήματος, στην ενίσχυση των Εθνικών Ομάδων, στη βελτίωση της λειτουργίας της Ομοσπονδίας, καθώς και στη διοργάνωση του FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο, το οποίο αποτέλεσε ιστορικό σταθμό για την κυπριακή καλαθοσφαίριση.

Ο απερχόμενος πρόεδρος ευχαρίστησε τα σωματεία, τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους χορηγούς, τους συνεργάτες και όλους όσοι συνέβαλαν στην πρόοδο του αθλήματος κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας πως η συνεχής συνεργασία όλων των εμπλεκομένων αποτελεί το θεμέλιο για τη μελλοντική ανάπτυξη της κυπριακής καλαθοσφαίρισης.

Ακολούθησε η παρουσίαση του πλήρους απολογισμού δράσεων της Ομοσπονδίας από τον Γενικό Διευθυντή της ΚΟΚ, Μαρίνο Μήτρου, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις, τις διοργανώσεις, τα αναπτυξιακά προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Ομοσπονδίας, οι οποίες εγκρίθηκαν από τα σωματεία μέλη της ΚΟΚ.

Η φετινή Γενική Συνέλευση είχε και εκλογικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Νέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκλέχθηκε ο κ. Λούης Δημητρίου, ο οποίος ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση. Ο κ. Δημητρίου επιστρέφει στην προεδρία της ΚΟΚ, έχοντας υπηρετήσει ξανά ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας κατά την περίοδο 2014-2018.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα έχει την πρώτη του συνεδρίαση τις επόμενες ημέρες για να καταρτιστεί σε σώμα, ενώ ακολούθως θα υπάρξει ανακοίνωση με τα νέα μέλη του συμβουλίου.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Ανδρέα Μουζουρίδη για την πολυετή προσφορά και το έργο του στην κυπριακή καλαθοσφαίριση και εύχεται κάθε επιτυχία στον νέο πρόεδρο κ. Λούη Δημητρίου και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας τους.