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Τέλος εποχής στην ΚΟΚ: Παρέδωσε τη σκυτάλη ο Μουζουρίδης με «σφραγίδα» το EuroBasket!

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος εποχής στην ΚΟΚ: Παρέδωσε τη σκυτάλη ο Μουζουρίδης με «σφραγίδα» το EuroBasket!

Ανάρτηση από τον πρώην - πλέον - πρόεδρο της ΚΟΚ.

Στη σημερινή ετήσια γενική συνέλευση της ΚΟΚ, ο Ανδρέας Μουζουρίδης, παρέδωσε και επίσημα την προεδρική σκυτάλη. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε όλους για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, ενώ ευχήθηκε στο νέο διοικητικό συμβούλιο κάθε επιτυχία. Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Μετά από οκτώ χρόνια στην προεδρία της Cyprus Basketball Federation, ένας μεγάλος και σημαντικός κύκλος ολοκληρώνεται για μένα.

Ήταν οκτώ χρόνια γεμάτα δουλειά, ευθύνη, προκλήσεις, αλλά και περηφάνια για όσα καταφέραμε όλοι μαζί για το κυπριακό μπάσκετ.

Παραδίδουμε μια Ομοσπονδία πιο οργανωμένη, πιο ισχυρή, με αναβαθμισμένα πρωταθλήματα, με ισχυρή χορηγική οικογένεια, ενισχυμένες Εθνικές Ομάδες, διεθνή παρουσία και μια ιστορική παρακαταθήκη: τη διοργάνωση του FIBA EuroBasket 2025 στην Κύπρο.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι πορεύτηκαν μαζί μου σε αυτή τη διαδρομή. Τα σωματεία, τους αθλητές και τις αθλήτριες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους συνεργάτες, τους χορηγούς, τους εθελοντές και όλους όσοι υπηρέτησαν με αγάπη το άθλημά μας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στον νέο Πρόεδρο Λούη Δημητρίου και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο που αναλαμβάνουν. Παραλαμβάνουν μια Ομοσπονδία με γερές βάσεις, με προοπτική και με όλες τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει το κυπριακό μπάσκετ την ανοδική του πορεία και να ονειρεύεται ακόμη μεγαλύτερα πράγματα.

Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Η αγάπη μου για το μπάσκετ και την προσφορά στον αθλητισμό παραμένει αμετάβλητη».

 

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