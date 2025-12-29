Λαμίν Γιαμάλ: «Δεν θέλω να συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν, θέλω να χτίσω τη δική μου πορεία»

Κορυφαίος επιθετικός για το 2025 αναδείχθηκε στα βραβεία Globe Soccer Awards ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο από έναν θρύλο της Μπαρτσελόνα, τον Αντρές Ινιέστα.

Ο 18χρονος σούπερ σταρ ρωτήθηκε αν συγκρίνει τον εαυτό του με κάποιον παίκτη, τονίζοντας όμως πως δεν θέλει να συγκρίνει τον εαυτό του με κανέναν, χτίζοντας τη δική του πορεία.

«Με ποιον παίκτη θέλω να συγκρίνω τον εαυτό μου; Με κανέναν, στο τέλος είναι καλύτερο να μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με κανέναν. Παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκαναν όσα έκαναν επειδή ήθελαν να είναι ο εαυτός τους και όχι να συγκρίνονται με άλλους. Θέλω να χτίσω τη δική μου πορεία».