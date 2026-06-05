Ανανεώσεις, εκκρεμότητα και πρώτες προσθήκες

Διπλή ανανέωση προέκυψε χθες στην ΑΕΚ, αφού ανακοινώθηκε επίσημα η ανανέωση των συμβολαίων με τον τερματοφύλακα Ανδρέα Παρασκευά και τον διεθνή μεσοεπιθετικό Γιώργο Ναούμ.

Και οι δύο επέκτειναν τη συνεργασία τους με τους κιτρινοπράσινους της Λάρνακας για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 27χρονος (15/9/98) Παρασκευά συνεχίζει την καριέρα του στην ΑΕΚ, συμπληρώνοντας έξι αγωνιστικές περιόδους στην «Αρένα». Κατά τη λήξασα περίοδο αγωνίστηκε σε έξι παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ, αποκρούοντας το τελευταίο κτύπημα της Πάφος FC στη διαδικασία των πέναλτι.

Όσον αφορά τον 25χρονο (21/02/2001) Ναούμ είναι προϊόν των ακαδημιών της ομάδας και αποτελεί σημαντικό μέλος του κυπριακού της κορμού. Από την ένταξή του στην πρώτη ομάδα το 2019 έχει καταγράψει 87 συμμετοχές και 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τη λήξασα περίοδο ταλαιπωρήθηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό. Κατέγραψε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, τις 11 στο βασικό σχήμα (συνολικά 904 λεπτά συμμετοχής). Ο Ναούμ πήρε πρόσφατα κλήση για την Εθνική Κύπρου.

Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες ανανέωσαν με την ΑΕΚ ο Γκουστάβο Λέδες για ακόμα δύο χρόνια και ο Χόρχε Μιραμόν για έναν χρόνο. Σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα του Πέρε Πονς.

Νέα κίνηση για Πάνκοφ

Στο μεταξύ, σε καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκεται η μεταγραφή του 20χρονου (12/11/2005) Ιβάν Πάνκοφ στην ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση στην Krasava ΕΝΥ Ύψωνα για την απόκτηση του Βούλγαρου μέσου και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να ντύσει τον παίκτη στα κιτρινοπράσινα. Ο Πάνκοφ βρίσκεται στην ομάδα του Ύψωνα από το 2024 καταγράφοντας συνολικά 57 συμμετοχές.

Τη λήξασα σεζόν κατέγραψε 31 συμμετοχές, τις 30 ως βασικός, σημειώνοντας δύο γκολ. Εξάλλου, χθες, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Βόσνιου τερματοφύλακα Βένταντ Μούφτιτς για τα επόμενα δύο χρόνια, αφού ο 24χρονος πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ο Μούφτιτς, ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του Αλομέροβιτς, αγωνιζόταν στη Ζεζιέζνιτσαρ Σαράγεβο έχοντας συνολικά 131 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.