Σενάρια από Βραζιλία για Παναθηναϊκό και Φερεϊρίνια

Μετά από μήνες, στη Βραζιλία επανέφεραν το όνομα του Φερεϊρίνια για τον ΠαναθηναΪκό. Όπως αναφέρει Μέσο της χώρας του καφέ, υπάρχει ενδιαφέρον από τους «πράσινους» για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό, που παίζει στις τρεις θέσεις πίσω από τον φορ, αλλά κυρίως αριστερά.

«Ο Παναθηναϊκός, από την Ελλάδα, πραγματοποίησε μια έρευνα για τον Φερειρίνια για αυτό το παράθυρο μεταγραφών. Ο ελληνικός σύλλογος εξετάζει την πιθανότητα απόκτησης με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ωστόσο, η διοίκηση της Σάο Πάουλο έχει μια συγκεκριμένη θέση και, αυτή τη στιγμή, εργάζεται μόνο με την πιθανότητα πώλησης. Οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, αλλά το ενδιαφέρον από την Ευρώπη για τον εξτρέμ παραμένει ζωντανό», αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι.

Ο Φερεϊρίνια, που δεν έχει παίξει ποτέ εκτός Βραζιλίας, έχει φέτος 4 γκολ σε 13 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Βραζιλίας και το συμβόλαιό του με την Σάο Πάουλο λήγει τον Δεκέμβριο του 2027.