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Κανονικά στο Μουντιάλ 2026 το Ιράν

ΓΗΠΕΔΟ

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Κανονικά στο Μουντιάλ 2026 το Ιράν

Εκδόθηκαν οι βίζα στους ποδοσφαιριστές της χώρας

Ομαλά ολοκληρώθηκε το ζήτημα που υπήρχε τις τελευταίες εβδομάδες με την είσοδο της αποστολής του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Λευκός Οίκος με ανακοίνωση του ανέφερε ότι προχώρησε κανονικά στην έκδοση βίζα σε όλους τους Ιρανούς διεθνείς που θα βρεθούν στην αποστολή της ομάδας τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα μπορούν να μπουν χωρίς πρόβλημα στις ΗΠΑ.

Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν υπήρχε ο φόβος ότι δεν θα επιτραπεί στους Ιρανούς ποδοσφαιριστές η είσοδος στη χώρα, κάτι που δημιούργησε πολλούς πονοκεφάλους στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα έδινε το «παρών» στις αναμετρήσεις που θα λάμβαναν χώρα μέσα στις ΗΠΑ.

Τελικά, όπως όλα δείχνουν, το ζήτημα έχει λυθεί και η εθνική ομάδα του Ιράν θα συνεχίσει κανονικά την προετοιμασία της για την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, η οποία βρίσκεται προ των πυλών, αντιμετωπίζοντας Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο στο Λος Άντζελες και την Αίγυπτο στο Σιάτλ.

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026

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