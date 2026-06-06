Ανακοίνωσε «σημαντική μεταγραφική επιτυχία» η Καρμιώτισσα

Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρούμπεν Γκαρθία ανακοίνωσε η Καρμιώτισσα.

Πρόκειται για 27χρονο Ισπανό δεξιό μπακ ο οποίος αγωνίστηκε για μια πενταετία (2000-2025) στην Ελλάδα με τον Αστέρα Τρίπολης, με την ομάδα των Πολεμιδιών να κάνει λόγο για μια σημαντική μεταγραφική επιτυχία.

Η ανακοίνωση της Καρμιώτισσας:

Η Καρμιώτισσα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξι οπισθοφύλακα, Rubén García.

👉 Ο ποδοσφαιριστής, ειναι γνωστός στο Κυπριακό φίλαθλο κοινό από το πετυχημένο του πέρασμα από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, με περισσότερες από 100 συμμετοχές ‼️Μια πολύ σημαντική μεταγραφική επιτυχία για την ομάδα μας

Καλωσορίζουμε τον Ruben στην οικογένεια μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας.