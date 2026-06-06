ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε τερματοφύλακα και «διώχνει» Βλαχοδήμο η Νιούκασλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πήρε τερματοφύλακα και «διώχνει» Βλαχοδήμο η Νιούκασλ

Η Νιούκαστλ έκανε δικό της το νεαρό τερματοφύλακα της Ρεμς, Εβέν Ζαουέν, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να βρίσκεται ολοένα και πιο κόντα στην πόρτα της εξόδου.

Η Νιούκαστλ, ολοκλήρωσε, όπως όλα δείχνουν, την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή, κάνοντας δικό της τον τερματοφύλακα της Ρεμς, Εβέν Ζαουέν, αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι «καρακάξες» αναμένεται να επιβεβαιώσουν και επίσημα τη μεταγραφή αυτή, μετά και από την άφιξη του νεαρού κίπερ στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου την ερχόμενη Δευτέρα (08/06). Ο προπονητής της ομάδας, Έντι Χάου, ο οποίος αποφάσισε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τον επί χρόνια νο.1 της Νιούκαστλ, Νικ Πόουπ, έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα την υπογραφή ενός νέου τερματοφύλακα.

Ο 20χρόνος κίπερ ξεκίνησε την καριέρα του πριν από τρία χρόνια στην Γκινγκάμπ, προτού ενταχθεί στη Ρεμς, η οποία αγωνίζεται στη Ligue 2, και σήμερα θεωρείται ένας από τους καλύτερους νεαρούς τερματοφύλακες στη Γαλλία.  Μετά από περιόδους δανεισμού σε Ροντέζ και Ντανκέρκ, την περασμένη σεζόν μπήκε δυναμικά στην ανδρική ομάδα και πραγματοποίησε συνολικά 60 εμφανίσεις με τον σύλλογο. Έχει επίσης εκπροσωπήσει τη Γαλλία σε κάθε ηλικιακή ομάδα, από την κ17 έως την κ21.

Όπως είναι λογικό, η μεγάλη αυτή επένδυση από πλευράς Νιούκαστλ, σε συνδυασμό με την παραμονή του Πόουπ, δυσχεραίνει ολοένα και περισσότερο τη θέση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος διένυσε μία εξαιρετική σεζόν με τη Σεβίλλη και όπως όλα δείχνουν σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν από τον αγγλικό σύλλογο, ώστε να μπορέσει να βρει μία ομάδα στην οποία θα αγωνίζεται βασικός.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86: Πολύ σκληρός για να πεθάνει!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το στατιστικό που βλέπει η Βραζιλία και γελά - Ποιος όμιλος έχει βγάλει τους περισσότερους νικητές Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Στην 32η θέση του ranking της UEFA για τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ - Πού τερμάτισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο του Σενέσι στην Τότεναμ, αυτόν τον αριθμό διάλεξε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έξι μήνες τιμωρία στον Γιαννακόπουλο για τα stories στο Instagram

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκαριόλο: «Συγγνώμη στον κόσμο της Ρεάλ - Οφείλουμε να βελτιωθούμε»

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αν χάσουν το πρωτάθλημα οι Νικς μπορεί να στραφούν ξανά στην περίπτωση του Γιάννη»

NBA

|

Category image

Τέλος ο Σεμέδο από την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Καρφιά Ταρέμι για το φετινό Μουντιάλ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Τα σενάρια για τον αντί-Μακρίδη και ο νέος προπονητής

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«ΠΑΟΚ και Γουλβς θέλουν τον προπονητή της Ζιλ Βιθέντε»

Ελλάδα

|

Category image

Ντι Μάρτζιο: «Στο στόχαστρο της Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου για αντικαταστάτης του Μαντσίνι»

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ/BINTEO: Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Ο Ζαΐρ-Εμερί δεν θα μπορέσει να μείνει στο ίδιο ξενοδοχείο με την εθνική του ομάδα!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Αισιοδοξία για Ντιομαντέ στη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη