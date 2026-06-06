ΒΙΝΤΕΟ: Το αφιέρωμα του Ολυμπιακού για τα 95 χρόνια ιστορίας
ΓΗΠΕΔΟ
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Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στην ιστορία του συλλόγου από το 1931 μέχρι σήμερα ετοίμασε και δημοσίευσε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας με αφορμή τη συμπλήρωση 95 χρόνων ζωής.
Πρόκειται για ένα δεκάλεπτο βίντεο γεμάτο μνήμες, ιστορικές στιγμές, επιτυχίες και πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία των μαυροπράσινων.
Ο Ολυμπιακός ευχαριστούμε θερμά τους Χάρη Μιλτιάδους και Ραφαήλ Αλεξίου για την επιμέλεια του αφιερώματος, καθώς και τον Γιώργο Μελετίου για τη σημαντική συμβολή του.
Δείτε το αφιέρωμα: