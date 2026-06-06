Ο Αντονέλι πέρασε στην αντεπίθεση στο FP3

H μάχη στο Grand Prix Μονακό, τον έκτο αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε το Σάββατο με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για τη συνέχεια του τριημέρου.

Το πρόγραμμα του FP3 περιλάμβανε προσομοιώσεις κατατακτηρίων, καθώς η μάχη της pole position είναι καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

H Mercedes πέρασε στην αντεπίθεση

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG. O Ιταλός έδειξε να πιέζει πολύ στη διαδικασία και με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:12,720 και πήρε την 1η θέση. Η W17 δείχνει άλλο μονοθέσιο σήμερα στο Πριγκιπάτο και στα χέρια του πρωτοπόρου της βαθμολογίας κινείται στο όριο.

Στη 2η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να μην έχει την άνεση που είχε την Παρασκευή. Η διαφορά του από τον Αντονέλι ήταν στα 0,327 δλ, με την SF-26 να μην κινείται ταχύτερα σε σχέση με το FP2 της Παρασκευής. Ο Λιούις Χάμιλτον ακολούθησε στην 3η θέση, με τον Βρετανό να είναι μόλις 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του.

Αμφότεροι ωστόσο δεν είχαν τους καθαρούς γύρους που θα ήθελαν, με τη Ferrari να βλέπει τη Mercedes να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο στο FP3.

Οι υπόλοιποι σε ρόλο παρατηρητή

Παρότι δεν έκανε καθαρή προσπάθεια, ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την 4η θέση μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός δεν κατάφερε να βελτιώσει το χθεσινό του χρόνο και ήταν 0,9 δλ πίσω από τον Αντονέλι.

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν 6ος μπροστά από τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Alpine. O Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing ήταν 8ος, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Λάντο Νόρις να ακολουθεί. Την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη δεύτερη R26.

Το ατύχημα του Μπέρμαν

Με 14 λεπτά για το τέλος της διαδικασίας έκανε την εμφάνισή της για μία ακόμη φορά η κόκκινη σημαία. Ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στη στροφή Μασενέ και προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιό του.

gazzetta.gr