Πλέον περιμένουν τα ευχάριστα...

Μετά τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, κατά την οποία δόθηκε η έγκριση για να συνεχίσουν οι συζητήσεις της συμβουλευτικής επιτροπής με το επενδυτικό σχήμα υπό τον Σάββα Λιασή, στον ΑΠΟΕΛ μπαίνουν σε μια περίοδο αναμονής για την κατάληξη του θέματος. Μια αναγκαία περίοδος μιας και υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν ώστε να γίνει κατορθωτή η εμπλοκή των επενδυτών. Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές εκφράζουν την αισιοδοξία ότι το θέμα θα καταλήξει θετικά, όμως είναι φανερό ότι θα χρειαστεί χρόνος. Ενδεχομένως και αρκετός. Πόσος θα είναι ακριβώς θα φανεί στην πορεία.

Εν αναμονή για ξεκαθάρισμα του θέματος, στον ΑΠΟΕΛ είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν τα θέματα του προγραμματισμού ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς. Γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες, στην ομάδα της Λευκωσίας θέλουν να κάνουν στις σωστές επιλογές για να γίνει πιο ανταγωνιστική. Εξάλλου, για μια ομάδα του μεγέθους του ΑΠΟΕΛ, σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται, οι στόχοι είναι οι υψηλότεροι. Τα τελευταία χρόνια όμως οι γαλαζοκίτρινοι έχουν χάσει... τον δρόμο τους και καλούνται να μπουν ξανά σε τροχιά με πρωταγωνιστικές βλέψεις.

Ξεκάθαρο με προπονητή

Ένα από τα ανοικτά ζητήματα είναι ο άνθρωπος που θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου τη νέα χρονιά. Είναι ξεκάθαρο, αν και επισήμως δεν προέκυψε οτιδήποτε, οι γαλαζοκίτρινοι δεν θα συνεχίσουν τη συνεργασία με τον Πάμπλο Γκαρσία.

Το συμβόλαιο του Ουρουγουανού τεχνικού έχει ολοκληρωθεί και δύσκολα θα προκύψει νέα συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα ονόματα προπονητών. Επιβεβαιώνονται οι επαφές με κάποιους υποψηφίους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει πρόταση ή απόρριψη από κανέναν. Αυτό το ξεκαθάρισμα έγινε στο πλαίσιο πληροφοριών που ήθελαν τον Ηλία Χαραλάμπους να έχει απαντήσει αρνητικά στον ΑΠΟΕΛ. «Η μόνη κουβέντα που μας είπε ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι ότι είναι τιμή του που ενδιαφέρθηκε ο ΑΠΟΕΛ», σχολίασε επί τούτου, σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις, ο εκπρόσωπος Τύπου, Νεκτάριος Πετεβίνος.

Πάντως, στην Κύπρο για να εξεταστεί βρέθηκε ο Ισπανός Ρούμπεν Σέγιες, ώστε να γίνουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους διοικούντες, ενώ ίδιες πληροφορίες έφεραν και τον Νίκο Παπαδόπουλο να ήρθε στο νησί για τον ίδιο σκοπό. Ο Ελλαδίτης τεχνικός, ο οποίος στη λήξασα σεζόν εργαζόταν στον Λεβαδειακό, είχε δουλέψει ξανά στην Κύπρο (2011, 2012) σε Ολυμπιακό και Εθνικό.

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Στο μεταξύ, όπως ειπώθηκε και στη Γενική Συνέλευση από τον πρόεδρο Χάρη Φωτίου, στον ΑΠΟΕΛ υπάρχει πρόθεση για πρόσληψη τεχνικού διευθυντή. Χθες το φως της δημοσιότητας είδαν πληροφορίες ότι τον ρόλο αυτό ενδεχομένως να αναλάβει ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, Ράντοσαβ Πέτροβιτς.