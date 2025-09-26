ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Παρνασσός έσπασε το σερί της Sabbianco Ανόρθωση και πήρε τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Ο Παρνασσός Στροβόλου πανηγυρίζει τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26 στο Χάντμπολ, κερδίζοντας με 33-31 την Sabbianco Ανόρθωση, στον αγώνα του 37ου ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Ανδρών, που διεξάχθηκε στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος» - Ελευθερία.

Αυτό είναι το τρίτο τρόπαιο για τον Παρνασσό στον θεσμό, μετά τις συνεχόμενες κατακτήσεις το 2018 και το 2019, σταματώντας παράλληλα το σερί των συνεχόμενων τίτλων της Sabbianco Ανόρθωση, που μετρούσε 14 – σε όλες τις διοργανώσεις - από το 2021 και μετά.

Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ και την Sabbianco Ανόρθωση να κλείνει το πρώτο ημίωρο προηγούμενη με 15-14 με γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Με τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου στο δεύτερο ημίχρονο ο Παρνασσός δημιούργησε διαφορά τεσσάρων τερμάτων (24-20), ενώ μέχρι το 50’ του αγώνα η διαφορά ήταν στα πέντε γκολ (31-26). Η ομάδα του Σάββα Ζωγράφου μπόρεσε να διατηρήσει το υπέρ της προβάδισμα, με την «Κυρία» απλά να μειώνει στο φινάλε της αναμέτρησης στα δύο γκολ (33-31).

Χαντμπολ

