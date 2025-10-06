Οι τέσσερις που μπήκαν νικηφόρα στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών 2025-26

Πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο, 5-6 Οκτωβρίου, οι τέσσερις αγώνες για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ, με τον ΑΠΟΕΛ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να παίρνουν εκτός έδρας νίκες και τους Παρνασσό και Sabianco Ανόρθωση να κερδίζουν στην έδρα τους.

O AΠΟΕΛ πήρε διπλό με 28-23 (17-15) επί του Προοδευτικού, έχοντας πρώτους σκόρερ τους Davide Lazzarin και Χρίστο Γεωργίου που πέτυχαν αμφότεροι από έξι τέρματα. Περισσότερα γκολ στον αγώνα πέτυχε ο Mateusz Stowirowski των γηπεδούχων που έστειλε εννέα φορές τη μπάλα στα δίχτυα.

Εκτός έδρας νίκη και για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με 51-29 (ημίχρονο 21-9) επί του ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς. Οκτώ γκολ για λογαριασμό των νικητών πέτυχαν οι Γιώργος Χιώνης και Αλέξανδρος Οικονόμου, ενώ από πλευράς της ομάδας των Αγ. Τριμιθιά επτά είχε ο Θεόδωρος Ευθυμιάδης.

Ο Παρνασσός επικράτησε εντός έδρας με 29-22 του Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29Μ κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς οι πράσινοι - στο πρώτο παιχνίδι στην ιστορία τους στην Α' κατηγορία - έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 15-13. Για την ομάδα του Στροβόλου πρώτος σκόρερ με πέντε τέρματα ήταν ο Marko Popovic. Για τους φιλοξενούμενους έξι είχε ο Ανδρέας Ιωάννου και πέντε ο Γιάννος Νικηφόρου.

H Sabbianco Ανόρθωση επικράτησε εντός έδρας με 39-23 (ημίχρονο 19-10) του ΑΟ Αραδίππου. Για λογαριασμό των νικητών σκόραραν δέκα χειροσφαιριστές, με τους Γιώργο Χριστοδούλου, Bingo Arnaud και Αναστάσιο Φτερακίδη να πετυχαίνουν από έξι. Τόσα πέτυχαν και από πλευράς φιλοξενουμένων οι Κωνσταντίνος Χαραλάμπους και Σώζος Γρηγορίου.

Πρόγραμμα – 1η αγωνιστική

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 04/10, 16:00

Παρνασσός - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 04/10, 16:30

Προοδευτικός - ΑΠΟΕΛ 04/10, 17:00

Sabbianco Ανόρθωση - ΑΟ Αραδίππου 05/10, 19:00

Aποκλεισμός για CyView Λατσιά

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η πορεία των CyView Λατσιά στο EHF European Cup Γυναικών 2025-26, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τον β' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, από την H.V.Quintus. Οι Ολλανδοί που φιλοξένησαν και τους δύο αγώνες της β' φάσης στην δική τους έδρα, το στάδιο Eekhout Hal, επικράτησαν και στους δύο αγώνες, πρώτα το Σάββατο (04/10) με 41-12 κι έπειτα την Κυριακή (05/10) με 43-6. Πρώτη σκόρερ για την νταμπλούχο Κύπρου ήταν η Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου η οποία πέτυχε συνολικά δέκα τέρματα, επτά στο πρώτο παιχνίδι και τρία στο δεύτερο.