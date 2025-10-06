Εκτός εθνικής και ο Σωτηρίου

Μετά τον Φαμπιάνο τίθεται και ο Πιέρος Σωτηρίου νοκ-άουτ ενόψει των αγώνων της εθνικής μας ομάδας με Βοσνία (9/10, «ΑΕΚ Αρένα») και Σαν Μαρίνο (12/10, εκτός έδρας).

Ο διεθνής επιθετικός του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα της Παρασκευής (3/10) με την Ομόνοια Αραδίππου, αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και ως εκ τούτου μένει εντέλει εκτός αποστολής παρότι κλήθηκε από τον Απόστολο Μάντζιο.

Ο Σωτηρίου θα προσπαθήσει να προλάβει τον αγώνα των γαλαζοκιτρίνων με τον Ολυμπιακό με την επανέναρξη του πρωταθλήματος (19/10).