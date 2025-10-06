Έβδομοι στην πρεμιέρα του Conference League οι Ομονοιάτες - Προτελευταίοι οι ΑΕΚτζήδες
Την έβδομη μεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων από τους 18 αγώνες που διεξήχθησαν στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League κατέγραψε ο αγώνας της Ομόνοιας με τη Μάιντς.
Συγκεκριμένα στο παιχνίδι που έγινε στο ΓΣΠ την περασμένη Πέμπτη (2/10) διατέθηκαν 12.548 εισιτήρια.
Το μοναδικό παιχνίδι με προσέλευση μεγαλύτερη των 20.000 φιλάθλων ήταν το Λεχ Πόζναν - Ραπίντ Βιέννης στο οποίο διατέθηκαν 24.779 εισιτήρια.
Σημειώνεται πως το ματς της ΑΕΚ με την Αλκμαάρ στην «Αρένα» ήταν το προτελευταίο σε προσέλευση με μόλις 3.404 εισιτήρια, μπροστά μόνο από το Κουόπιο - Ντρίτα (2.129).
🏟️ Attendances in 🟢 UECL Matchday 1:— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 3, 2025
24,779 🇵🇱 Lech - 🇦🇹 Rapid
18,712 🇵🇱 Legia - 🇹🇷 Samsunspor
17,469 🇵🇱 Jagiellonia - 🇲🇹 Hamrun S.
17,104 🇨🇿 Sparta - 🇮🇪 Shamrock R.
15,504 🏴 Aberdeen - 🇺🇦 Shakhtar
15,204 🇸🇰 Slovan B. - 🇫🇷 Strasbourg
12,548 🇨🇾 Omonoia - 🇩🇪 Mainz
11,500 🇦🇲 Noah…