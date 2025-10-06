ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλμέιδα για τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα: «Είναι μία από εκείνες τις μέρες που δε θέλεις να τελειώσουν»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αλμέιδα για τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα: «Είναι μία από εκείνες τις μέρες που δε θέλεις να τελειώσουν»

Δεν έκρυψε τη χαρά του ο Ματίας Αλμέιδα στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα με 4-1 για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της La Liga, η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου επικράτησε με το εμφατικό 4-1 της Μπαρτσελόνα και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Όσον αφορά το ματς, η Σεβίλλη άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό, με τον Αλέξις Σάντσες να σκοράρει απέναντι στην πρώην ομάδα του με εκτέλεση πέναλτι. Στη συνέχεια, ο Ρομέρο ανέβασε το σκορ στο 2-0 στο 36’, προτού η Μπαρτσελόνα μειώσει με τον Ράσφορντ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 76', ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι σε μια φάση που αποδείχθηκε καθοριστική. Στις καθυστερήσεις, η Σεβίλλη πέτυχε δύο ακόμη γκολ με τους Καρμόνα και Άνταμς και πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη με 4-1. Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος «κατέβασε ρολά» όποτε χρειάστηκε.

Οι Ανδαλουσιάνοι κατάφεραν να σημειώσουν τέσσερα γκολ απέναντι στους Μπλαουγκράνα και παράλληλα να πανηγυρίσουν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη στο «Σάντσεθ Πιθχουάν». Επιπλέον, νίκησαν τους Καταλανούς για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια.

Στις δηλώσεις του, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ εμφανώς ικανοποιημένος ανέφερε πως ήταν «μία από εκείνες τις μέρες που δεν θέλεις να τελειώσουν», ενώ τόνισε ότι η ομάδα του έκανε το τέλειο παιχνίδι, καθώς «μια ομάδα σαν την Μπαρτσελόνα θα σε τιμωρήσει αμέσως αν χαλαρώσεις έστω και για ένα δευτερόλεπτο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα

«Είναι μια από εκείνες τις μέρες που δεν θέλεις ποτέ να τελειώσουν. Δέκα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία μας νίκη εναντίον της Μπαρτσελόνα. Σκεφτήκαμε ένα σχέδιο που είχε τα ρίσκα του και στο οποίο η ομάδα έπρεπε να πιστέψει ότι μπορούσε να το κάνει. Και είδαμε ότι μπορούσε. Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας, από κάθε άποψη. Έπρεπε να κάνουμε τους παίκτες να πιστέψουν ότι μπορούν να το κάνουν, ότι πρέπει να προσπαθήσουν. Έπρεπε να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι, γιατί όταν χαλαρώνεις έστω για ένα δευτερόλεπτο μπορεί να πάθεις ζημιά από μια τέτοια ομάδα».

gazzetta.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καλοκαίρι δύσκολο, φθινόπωρο... απογείωσης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

EuroLeague: «Σχεδόν ειλημμένη» η απόφαση για 24 ομάδες του χρόνου και προετοιμασία της συνάντησης με FIBA - NBA

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκανε το απλό, που τόσο έλειπε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λίβερπουλ σε μίνι κρίση: Τι συμβαίνει με τους reds του Σλοτ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας η Πετρολίνα ΑΕΚ, υπέταξε ξανά τον Κεραυνό

ΑΕΚ

|

Category image

«Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Ράσφορντ, δεν έχει σκοπό όμως να πληρώσει τα 30 εκατ. ευρώ της οψιόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνημα με νίκη για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έξαλλοι με Αθανασίου στο «Total Green», γέλια για τον διαιτητή του ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ζήτησαν συναντήσεις με παίκτες και δ.σ. οι Μαχητές: «Έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών στην Πράγα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να είμαστε καλοί και με αυτοπεποίθηση στη Γλασκώβη για τη νίκη»

Ελλάδα

|

Category image

Δεν χάνει απλώς... Παραδίδεται αμαχητί

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επιστρέφει… τριάδα φωτιά στην Μπαρτσελόνα ενόψει Ολυμπιακού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το βιβλίο του «Fighting For Your Dream» παρουσίασε στο Λονδίνο ο Αλεξάνδρος Τοφαλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η κίνηση της Γαλατασαράι με τις κάρτες πριν το ματς με τη Λίβερπουλ, έκανε τους παίκτες να... μασούν σίδερα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη