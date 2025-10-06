Η Serie A κατάφερε να… κρατηθούν όλοι στις θέσεις τους, μετά από 8 χρόνια!

Ξεκάθαρα, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Ειδικά στη Serie A, όπου ίσως είναι πιο επισφαλείς οι θέσεις των προπονητών, ακόμα και σε σύγκριση με την Premier League και την παντελή έλλειψη ανοχής και υπομονής από τα μεγάλα αφεντικά.

Φτάσαμε στη δεύτερη διακοπή της φετινής σεζόν, για τα παιχνίδια του Οκτωβρίου στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και δεν έχει… κουνηθεί κανείς κόουτς από τη θέση του σε καμία από τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας!

Είναι κάτι που τελευταία φορά είχε συμβεί την αγωνιστική περίοδο 2017-2018, αν και τότε, αμέσως μετά την επαναφορά στη δράση, υπήρξαν αλλαγές στην τεχνική ηγεσία των κλαμπ της Serie A.

Όπως και τότε, λοιπόν, έτσι και τώρα, στις αρχές Οκτωβρίου, ουδείς έχει χάσει τη δουλειά του στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας. Τότε, πριν από μια 8ετία, ο πρώτος που είχε αποχωρήσει ήταν ο Ραστέλι από την Κάλιαρι στις 17/10 και αργότερα ο Μάρκο Μπαρόνι στις 23 του ίδιου μήνα, από την Μπενεβέντο.

Μέχρι το τέλος του 2017 είχαν σημειωθεί άλλες 5 αλλαγές, με τους Γιούριτς (Τζένοα), Ντελνέρι (Ουντινέζε), ,Μπούκι (Σασουόλο), Μοντέλα (Μίλαν) και Νίκολα (Κροτόνε) ν’ αποχωρούν από τις τότε ομάδες τους.

