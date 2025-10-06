ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νοκ-άουτ από την εθνική ο Φαμπιάνο - Τα νεότερα με τον τραυματισμό του

Νοκ-άουτ από την κλήση της εθνικής μας ομάδας τέθηκε ο Φαμπιάνο ενόψει των αγώνων με Βοσνία (9/10, «ΑΕΚ Αρένα») και Σαν Μαρίνο (12/10, εκτός έδρας).

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Ομόνοιας, ο οποίος βρέθηκε στην ενδεκάδα του χθεσινού (5/10) αγώνα με τον Άρη ωστόσο αντιμετώπισε νέο πρόβλημα νιώθoντας ενοχλήσεις στον προσαγωγό, δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την προσπάθεια της εθνικής μας.

Ο Φαμπιάνο αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και το τριφύλλι έχει ενημερώσει σχετικά την ομοσπονδία, το τιμ της οποίας θα αξιολογήσει επίσης τον ποδοσφαιριστή.

Ο έμπειρος πορτιέρο θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και αποφόρτισης με στόχο να καταστεί έτοιμος για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

