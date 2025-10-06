Ιγκλέσιας αντί Γιαμάλ στην εθνική Ισπανίας, νοκ άουτ ο Ρόδρι

Ο φορμαρισμένος Μπόρχα Ιγκλέσιας επελέγη να αντικαταστήσει τον τραυματία Λαμίν Γιαμάλ στην αποστολή της Ισπανίας ενόψει των αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Γεωργίας και της Βουλγαρίας. Ο 32χρονος φορ της Θέλτα, που έχει 6 γκολ σε 10 αγώνες φέτος, επιστρέφει στην «φούρια ρόχα» για πρώτη φορά μετά το 2023.

Εκτός μάχης τέθηκε ο Ρόδρι, καθώς τραυματίστηκε στον χθεσινό (5/10) αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπρέντφορντ για την Premier League. Ο περσινός νικητής της Χρυσής Μπάλας έχει έναν μυϊκό τραυματισμό, αλλά ο Λουίς ντε λα Φουέντε αποφάσισε να μην καλέσει αντικαταστάτη.

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στις 11 Οκτωβρίου στο Έλτσε και τη Βουλγαρία στις 14 Οκτωβρίου στο Βαγιαδολίδ, με στόχο να κάνει το 4/4 και να αγκαλιάσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

