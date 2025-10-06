ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ένα Γκολ, Μια Ελπίδα»: Συνάντηση Νέας Σαλαμίνας με τέσσερις κοινωνικούς οργανισμούς

Στο πλαίσιο του κοινωνικού και περιβαλλοντικού θεσμού της Nέας Σαλαμίνας, «Ένα Γκολ, Μια Ελπίδα», πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση στα γραφεία της ομάδας με εκπροσώπους τεσσάρων σημαντικών κοινωνικών οργανισμών: Φωλιά Αγάπης, Νερό και χΡώμα, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου και Κέντρο ΑμεΑ Άγιος Λάζαρος.

Το σωματείο εκπροσωπήθηκε από τον συντονιστή του θεσμού και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κ. Ανδρέα Λάκα, ενώ ο πρόεδρος του σωματείου, κ. Πάρις Ανδρέου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους εκπροσώπους των οργανισμών για την έμπρακτη στήριξή τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης καθορίστηκαν τα πλαίσια συνεργασίας, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα.

Ως ένδειξη εκτίμησης, ο κ. Ανδρέας Λάκας παρέδωσε αναμνηστικά δώρα στους εκπροσώπους των οργανισμών, οι οποίοι στη συνέχεια παρακολούθησαν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ομάδας με τον Αχυρώνα Ονήσιλο.

«Ευχαριστούμε θερμά τους οργανισμούς για τη θετική τους ανταπόκριση και τη συνεργασία τους» αναφέρουν στη σχετική τους ανακοίνωση οι ερυθρόλευκοι και καταλήγουν: «Η Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, μέσω του θεσμού «Ένα Γκολ, Μια Ελπίδα», συνεχίζει με συνέπεια να υπηρετεί τον ρόλο της ως φορέας κοινωνικής προσφοράς, όπως αρμόζει στην ένδοξη ιστορία και τις αξίες του Σωματείου μας».

 

 

 

 

 

 

Διαβαστε ακομη