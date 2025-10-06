ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο παλμός του μπάσκετ κτύπησε δυνατά στον Άγιο Δομέτιο

Ο παλμός του μπάσκετ κτύπησε δυνατά στον Άγιο Δομέτιο

Απόλυτα επιτυχές από κάθε άποψη ήταν το 1ο Ais Demetis 3on3 Street Ball Party, το οποίο διεξήχθη το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου, στο Α’ Δημοτικό Αγίου Δομετίου. Η προσέλευση μικρών και μεγάλων υπήρξε αθρόα, αφού πέρα από το μπάσκετ υπήρξε πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, με φουσκωτά, φαγητό, μπύρες, παγωτά για όλα τα παιδιά, μουσική από Djs, δωράκια από χορηγούς και τον δράκο της ECOMMBX να κλέβει την παράσταση.

Ικανοποιητική ήταν και η παρουσία ομάδων, τόσο στις κατηγορίες ανδρών – γυναικών όσο και στα αναπτυξιακά. Τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού κ. Γιάννης Ιωάννου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας κ. Ανδρέας Μουζουρίδης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος, ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας κ. Χρύσανθος Φάκας, ο Πρόεδρος της Εφορίας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας κ. Νίκος Μεγάλεμος και φυσικά ο Αντιδήμαρχος Αγίου Δομετίου κ. Κωσταντίνος Γιάγκου ο οποίος επισήμανε ότι «έγινε μια πολύ καλή αρχή και στόχος μας είναι η διοργάνωση να καταστεί ετήσιος θεσμός». Προύντζος, Φάκας και Γιάγκου δεν έχασαν την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους στο μπάσκετ!

Στην κατηγορία Κ12 νικήτρια αναδείχθηκε η ΕΝΑΔ, στην Κ14 η «Show Team», στις Γυναίκες η «ΕΝΑΔ Fire» και στους Άνδρες οι «Basketball Maniacs».

Μια ώθηση για την ιστορική ΕΝΑΔ

Το Ais Demetis 3on3 Street Ball Party ήταν ένα μπασκετικό συναπάντημα, μια σύναξη ολόκληρης της μπασκετικής κοινότητας που χρόνια περίμενε ο ακριτικός Άγιος Δομέτιος αλλά και μια ώθηση για τις ομάδες ανδρών, γυναικών και ακαδημιών της μπασκετομάνας Ένωσης Νέων Αγίου Δομετίου, ενόψει των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων που αρχίζουν πολύ σύντομα.

Μεγάλοι χορηγοί ήταν η ECOMMBX και η Ύδρα Ασφαλιστική ενώ τη διοργάνωση στήριξαν χορηγικά η Nexxie Group, η SHELL, η Lasertron, η Powemix, το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΓΡΟΣ. Πολύτιμη ήταν η συμμετοχή της Sensus Maintenance & Cleaning και της Kids Festive. H διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Εφορίας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και την υποστήριξαν η Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και ο Δήμος Λευκωσία. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το cyprusbasket.net και το olatasports.com.

Την ευθύνη της οργάνωσης είχαν η ιστορική ΕΝΑΔ και η Αηδεμετίτικη ομάδα του Ερασιτεχνικού Μπάσκετ Blue Cats, ενώ δεκάδες εθελοντές δούλεψαν αφιλοκερδώς για την επιτυχία του τουρνουά.

