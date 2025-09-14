ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποκλείστηκε από το EHF European Cup ο Παρνασσός

Ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή πορεία του Παρνασσού στο EHF European Cup Ανδρών 2025-26, μετά τους δύο αγώνες στη Ρουμανία απέναντι στη CSM Constanta, για τον α’ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Στροβόλου στον Κυριακάτικο (14/09) αγώνα ηττήθηκε με 34-24, στον αγώνα που έγινε στο στάδιο Simona Amanar Sports, ενώ το Σάββατο – στο ίδιο γήπεδο – είχε χάσει με 39-22 (ημίχρονο 18-11).

Στο παιχνίδι της Κυριακής, με τυπικά γηπεδούχο τον Παρνασσό, η CSM Constanta πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 18-12, διατηρώντας το προβάδισμά της μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Για το συγκρότημα του Σάββα Ζωγράφου πρώτος σκόρερ του αγώνα της Κυριακής με έξι τέρματα ήταν ο Χαραλάμπους, ο οποίος στο παιχνίδι του Σαββάτου είχε σκοράρει πέντε γκολ (σ.σ. έξι είχε ο Εlsayed), ενώ τον ακολούθησε με πέντε ο Felettig που είχε άλλα τρία από το πρώτο παιχνίδι.

Οι συνθέσεις του Παρνασσού στα δύο παιχνίδια:

1ος αγώνας / Παρνασσός (Σάββας Ζωγράφου): Ππούμος, Μπαμπατζανίδης, Felettig 3, Mίνγκας 1, Παρασκευά, Δημοσθένους 2, Owda 1, Χατζηδάκη 1, Popovic 1, Καρκάλατος, Ευδοξίου, Πέτρου 1, Χαραλάμπους 5, Θεοφάνους, Εlsayed 6, Kορκολής 1.

2ος αγώνας / Παρνασσός (Σάββας Ζωγράφου): Ππούμος, Μπαμπατζανίδης, Felettig 5, Mίνγκας 1, Παρασκευά 2, Δημοσθένους 3, Owda 1, Χατζηδάκη 1, Popovic 3, Ευδοξίου, Πέτρου, Χαραλάμπους 6, Xαλβατζής, Θεοφάνους, Εlsayed 1, Kορκολής 1.

