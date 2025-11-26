LIVE: Πάφος FC - Moνακό 1-2
Κόντρα στη Μονακό η νέα εμπειρία της Πάφος FC στη League Phase του Champions League
Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League η Πάφος FC αντιμετωπίζει τη Μονακό στο στάδιο «Αλφαμέγα».
Oι δυο ομάδες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές μάζεψαν από πέντε βαθμούς.
Η ιστοσελίδα μας , gipedo.com.cy, βρίσκεται στο στάδιο της Λεμεσού και θα σας μεταφέρει όσα θα συμβούν στο παιχνίδι.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
49' - Μεγάλη απόκρουση από τον Μιχαήλ, που με τα πόδια έκοψε το πλασαριστό σουτ από τον Μπαλογκάν
Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου
Tέλος πρώτου ημιχρόνου
39' - Συνδυάζονται ωραία οι παίκτες της Μονακό, με τον Μιναμίνο να κάνει το σουτ που ήταν άστοχο
35' - Σουτ του Καμαρά, δεν βρίσκει στόχο
26' - ΓΚΟΛ. 2-1. Λάθος από τον Μιχαήλ, που κάνει λάθος πάσα και ο Μπαλογκάν με σουτ πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα για τους φιλοξενούμενους
19' - ΓΚΟΛ. 1-1. Μετά από κόρνερ του Όρσιτς, ο Νταβίντ Λουίζ με δυνατή κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα
7'- ΔΟΚΑΡΙ. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο FC να φέρει άμεσα το παιχνίδι στα ίσα, με το πλασέ του Άντερσον να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι.
5' - 0-1. Ωραίος συνδυασμός από τους παίκτης της Μονακό, ο Ακλιούς πέρασε ωραία στον Μιναμίνο που έκανε αμέσως το πλασέ, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα.
4' - Νέο σουτ από τον Ακλιούς, πάει έξω
2'- Πρώτο σουτ στον αγώνα από τον Ακλιούς, έπεσε κι απέκρουσε ο Μιχαήλ
1' - Έναρξη του αγώνα
ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουίζ, Λουκάσεν, Γκολντάρ (46' Λάνγκα), Σούνιτς, Πέπε, Κίνα, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Άντερσον.
ΜΟΝΑΚΟ: Χραντέτσκι, Ενρίκε, Βάντερσον, Σαλίσου, Τέζε, Καμαρά, Ζακάρια, Μιναμίνο, Ακλιούς, Γκολόβιν, Μπαλογκάν.
ΣΚΟΡΕΡ: 19' Λουίζ / 5' Μιναμίνο, 26' Μπαλογκάν
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+1' Γκολντάρ / 22' Kαμαρά, 28' Γκολόβιν
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιβάν Κρουζλιάκ (Σλοβακία)
Α’ Βοηθός: Μπρανισλάβ Χάνκο (Σλοβακία)
Β’ Βοηθός: Γιαν Πόζορ (Σλοβακία)
4ος : Λουκας Τζιβιάκ (Σλοβακία)
VAR: Μάικελ Φάμπρι (Ιταλία)
AVAR: Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)