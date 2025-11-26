ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Πάφος FC - Moνακό 1-2

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Πάφος FC - Moνακό 1-2

Κόντρα στη Μονακό η νέα εμπειρία της Πάφος FC στη League Phase του Champions League

Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League η Πάφος FC αντιμετωπίζει τη Μονακό στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Oι δυο ομάδες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές μάζεψαν από πέντε βαθμούς.

Η ιστοσελίδα μας , gipedo.com.cy, βρίσκεται στο στάδιο της Λεμεσού και θα σας μεταφέρει όσα θα συμβούν στο παιχνίδι.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

49' - Μεγάλη απόκρουση από τον Μιχαήλ, που με τα πόδια έκοψε το πλασαριστό σουτ από τον Μπαλογκάν

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

39' - Συνδυάζονται ωραία οι παίκτες της Μονακό, με τον Μιναμίνο να κάνει το σουτ που ήταν άστοχο

35' - Σουτ του Καμαρά, δεν βρίσκει στόχο

26' - ΓΚΟΛ. 2-1. Λάθος από τον Μιχαήλ, που κάνει λάθος πάσα και ο Μπαλογκάν με σουτ πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα για τους φιλοξενούμενους

19' - ΓΚΟΛ. 1-1. Μετά από κόρνερ του Όρσιτς, ο Νταβίντ Λουίζ με δυνατή κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα

7'- ΔΟΚΑΡΙ. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο FC να φέρει άμεσα το παιχνίδι στα ίσα, με το πλασέ του Άντερσον να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι.

5' - 0-1. Ωραίος συνδυασμός από τους παίκτης της Μονακό, ο Ακλιούς πέρασε ωραία στον Μιναμίνο που έκανε αμέσως το πλασέ, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα.

4' - Νέο σουτ από τον Ακλιούς, πάει έξω

2'- Πρώτο σουτ στον αγώνα από τον Ακλιούς, έπεσε κι απέκρουσε ο Μιχαήλ

1' - Έναρξη του αγώνα

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουίζ, Λουκάσεν, Γκολντάρ (46' Λάνγκα), Σούνιτς, Πέπε, Κίνα, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Άντερσον.

ΜΟΝΑΚΟ: Χραντέτσκι, Ενρίκε, Βάντερσον, Σαλίσου, Τέζε, Καμαρά, Ζακάρια, Μιναμίνο, Ακλιούς, Γκολόβιν, Μπαλογκάν.

ΣΚΟΡΕΡ: 19' Λουίζ / 5' Μιναμίνο, 26' Μπαλογκάν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+1' Γκολντάρ / 22' Kαμαρά, 28' Γκολόβιν

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιβάν Κρουζλιάκ (Σλοβακία)

Α’ Βοηθός: Μπρανισλάβ Χάνκο (Σλοβακία)

Β’ Βοηθός: Γιαν Πόζορ (Σλοβακία)

4ος : Λουκας Τζιβιάκ (Σλοβακία)

VAR: Μάικελ Φάμπρι (Ιταλία)

AVAR: Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)

