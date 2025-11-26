«Μέσα» ο Τσιριβέγια και επιστροφή Κώτσιρα-Καλάμπρια στην αποστολή του Παναθηναϊκού

Εν μέσω βροχής ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) την προετοιμασία του για τον αγώνα της Πέμπτης (27/11, 22:00) απέναντι στην Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Πέδρο Τσιριβέγια να «σφίγγει» τα δόντια και να δίνει το «παρών» σ’ όλο το προπονητικό πρόγραμμα των πράσινων.

Ο Ισπανός μέσος, που ταλαιπωρείται από μία φλεγμονή στον αστράγαλο μετά τον αγώνα της περασμένης Κυριακής (23/11) στις Σέρρες, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να προλάβει το ματς με τους περσινούς πρωταθλητές Αυστρίας, δουλεύοντας για ώρες μαζί με το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού.

Προπονήθηκε κανονικά με δεμένο πόδι και πλέον θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ακόμη και για το βασικό σχήμα. Κάτι που αν συμβεί θα λύσει σε μεγάλο βαθμό τα χέρια του Ράφα Μπενίτεθ, όσον αφορά τον καταρτισμό της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και παιχνίδι. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν, που έχουν τεθεί νοκ-άουτ για το ματς με τους Αυστριακούς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την 21μελή αποστολή του αγώνα. Σε αυτή επέστρεψαν οι Γιάννης Κώτσιρας και Ντάβιντε Καλάμπρια που ξεπέρασαν τους μυϊκούς τραυματισμούς τους, ενώ «μπήκαν» για πρώτη φορά ο 16χρονος γκολκίπερ (βασικός της Κ17) Χρήστος Γείτονας κι ο 18χρονος επιθετικός, Σωτήρης Τερζής, ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν με την Κ19 του Παναθηναϊκού και πρόσφατα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του.

Αναλυτικά την αποστολή του «τριφυλλιού» για τον αγώνα με την Στουρμ Γκρατς συγκροτούν οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής και Γείτονας.

Ο Σιώπης συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο ματς, ενώ δεν υπολογίζονται γι’ αυτό το παιχνίδι οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι και Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ