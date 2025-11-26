Με απρόοπτο η αποστολή της Ομόνοιας ενόψει Ντιναμό Κιέβου

Ενόχληση στον προσαγωγό ένιωσε ξανά ο Ράιαν Μαέ.

Στο σημείο δηλαδή, που τον ανάγκασε να βγει αλλαγή στο παιχνίδι με τη Λωζάνη στο προηγούμενο ματς για το Conference League, έχοντας εισέλθει λίγα λεπτά πριν στον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι έμεινε εκτός αποστολής, όπως και οι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι, οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαικής λίστας.

Η αποστολή απαρτίζεται από τους: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.