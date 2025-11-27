BAΘΜΟΛΟΓΙΑ Champions League: Σε θέση πρόκρισης η Πάφος FC

Mετά την ισοπαλία 2-2 με τη Μονακό και μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, η Πάφος FC βρίσκεται σε θέση πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Συγκεκριμένα η παφιακή ομάδα είναι στη 24η θέση, την τελευταία που στέλνει στον επόμενο γύρο.

Για την Πάφο FC ακολουθούν δύο εκτός έδρας παιχνίδια στη διοργάνωση. Στην επόμενη αγωνιστική θα πάει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους στις 10 Δεκεμβρίου, ενώ έπειτα για τη 8η αγωνιστική θα ακολουθήσει άλλη μία εκτός έδρας αναμέτρηση, αυτή τη φορά στην Αγγλία με την Τσέλσι, στις 21 Ιανουαρίου.

Στο φινάλε της παρθενικής συμμετοχής της στην κύρια φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί που ενδεχομένως θα κριθεί και εάν θα συνεχίσει στην επόμενη φάση, θα φιλοξενήσει στο στάδιο «Αλφαμέγα» τη Σλάβια Πράγας στις 28 Ιανουαρίου.

ΕΔΩ η βαθμολογία