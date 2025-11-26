Στην Κροατία βρίσκεται η ΑΕΚ για την αναμέτρηση της Πέμπτης (27/11, 22:00) απέναντι στη Ριέκα για την 4η αγωνιστική στη League Phase του Conference League, με τον προπονητή της ομάδας, Ιμανόλ Ιδιάκεθ, να κάνει λόγο για πρόκληση.

Για τον αγώνα: «Το παιχνίδι αποτελεί μια νέα πρόκληση για εμάς. Η Ριέκα είναι μια αξιόλογη ομάδα, τη σεβόμαστε και γνωρίζουμε ότι μας περιμένει ένα δύσκολο ματς. Θα δώσουμε τη μάχη μας για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς. Έχουν αποκτήσει αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη τους στο πρωτάθλημα, όμως και εμείς βρισκόμαστε σε πολύ καλή ψυχολογία».

Για τα αγωνιστικά: «Είναι θετικό ότι έχουμε όλους τους παίκτες διαθέσιμους και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο».

Αν θα ικανοποιηθεί αν έρθει ισοπαλία το παιχνίδι: «Στόχος μας σε κάθε παιχνίδι είναι η νίκη. Για αυτό παλεύουμε πάντα από το πρώτο λεπτό».

Για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί με τριάδα: «Κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας θεωρώ ότι ουσιαστικά παίξαμε με έντεκα που αμύνονταν και έντεκα που επιτίθεντο, με την έννοια πως όλοι εκτέλεσαν σωστά και τις δύο λειτουργίες».

Για τους παίκτες που επέστρεψαν μετά από καιρό: «Δεν βρίσκονται όλοι στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας και αρκετοί έλειψαν για μεγάλο διάστημα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επιλογές μας, ειδικά με τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

Για τις καιρικές συνθήκες: «Δεν γνωρίζουμε αν θα βρέξει, όμως οι συνθήκες είναι ίδιες και για τις δύο ομάδες. Δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουμε δικαιολογίες».

«Φιλοσοφία και χαρακτήρα»

Από πλευράς ποδοσφαιριστών, παρών στο πάνελ ήταν ο Βαλεντίν Ρομπέρζ που δήλωσε: «Όπως είπε και ο προπονητής, είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς. Πρέπει να βγάλουμε στο γήπεδο τη φιλοσοφία και τον χαρακτήρα που απαιτείται ώστε να πάρουμε τη νίκη».

Σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, απάντησε: «Δεν θυμίζουν οι συνθήκες αυτές της Κύπρου, αλλά έχουμε παίξει αρκετά παιχνίδια στην καριέρα μας υπό παρόμοιες καταστάσεις και ξέρουμε τι να περιμένουμε. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να προσαρμοστούμε, κάτι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στη σημερινή προπόνηση».