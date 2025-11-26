«Kάθε βαθμός στο Champions League είναι πραγματικά καταπληκτικός»

Στο επίπεδο που βρίσκεται η Πάφος FC ο κάθε βαθμός είναι σημαντικός τόνισε ο προπονητής της ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, στις δηλώσεις του μετά την ισοπαλία με τη Μονακό.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τον ένα βαθμό που πήραμε. Για εμάς, κάθε βαθμός στο Champions League είναι πραγματικά καταπληκτικός» ανάφερε ο Ισπανός τεχνικός.

Σχετικά με τα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είπε: «Αν δεν υπήρχαν τα λάθη δεν θα βλέπαμε γκολ. Το πιο σημαντικό είναι που παίξαμε αυτό το παιχνίδι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος».