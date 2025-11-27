Μόνη πρώτη και χωρίς απώλειες η Άρσεναλ, τεράστια έκπληξη της Αϊντχόφεν στο «Άνφιλντ»

Η Άρσεναλ από το βράδυ της Τετάρτης (26/11) είναι η μοναδική απόλυτη και αήττητη ομάδα μετά από 5 αγωνιστικές στη League Phase του Champions League, καθώς η Ίντερ ηττήθηκε στις καθυστερήσεις στο «Μετροπολιτάνο» από την Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1).

Η είδηση της βραδιάς, πάντως, ήταν η «βόμβα» της Αϊντχόφεν στο «Άνφιλντ» με το εμφατικό 4-1 επί της Λίβερπουλ και, πλέον, μετά το αποτέλεσμα αυτό το μέλλον του Άρνε Σλοτ στον πάγκο των «κόκκινων» διαγράφεται εξαιρετικά αβέβαιο.

Με... καρδιά πρωταθλήτριας και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ μέσα στο «σπίτι» της από την Τότεναμ, η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και με την 4η νίκη της στη League Phase (5-3) να γίνει ένα από τα μεγάλα φαβορί για να συνεχίσει απευθείας στην επόμενη φάση. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν ο Πορτογάλος, Βιτίνια με χατ τρικ, ενώ ο αρχηγός των «πρωτευουσιάνων», Μαρκίνιος, «έγραψε» Ιστορία φτάνοντας τα 500 ματς με την φανέλα των πρωταθλητών Ευρώπης.

Η Σπόρτινγκ «καθάρισε» πολύ πιο εύκολα από το αναμενόμενο την Κλαμπ Μπριζ, με 3-0 και με 10 βαθμούς (τρεις νίκες) έχει το «πάνω χέρι» ακόμη και για την απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο των «λιονταριών», σε αντίθεση με τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος ήταν στο αρχικό σχήμα των Βέλγων, που δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο του αγώνα να φανούν ανταγωνιστικοί (τρεις ήττες).

Έξι λεπτά στο δεύτερο ημίχονο (60'-66') χρειάστηκε η Αταλάντα για να πάρει μία πολύ εύκολη νίκη επί της Αϊντραχτ στην Φρανκφούρτη με 3-0 και να μπει γερά, πλέον, στο παιχνίδι της εισόδου στους «16» της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Άγιαξ (Ολλανδία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 0-2 (6' Νταλ, 89' Μπαρέιρο)

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 0-1 (57' Πρόμις)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-2 (23' Γκριμάλντο, 54' Σικ)

Τσέλσι (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-0 (27' αυτ. Κουντέ, 55' Εστεβάο, 75' Ντέλαπ)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 4-0 (45'+2, 54' Γκιρασί, 58' Αντεγέμι, 90'+5 Σβένσον)

Νάπολι (Ιταλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-0 (56' Χόιλουντ, 72' Γιάνκοβιτς)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 0-0

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 2-3 (27' Μπλόμπεργκ, 87' πέν. Φετ - 48' Οπέντα, 59' ΜακΚένι, 90'+1 Ντέιβιντ)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 2-1 (46',50' Ομπαμεγιάνγκ - 6' Μπαρνς)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 3-2 (26' Ντάντασον, 59' πέν. Λάρσον, 73' Ρόμπερτ - 81' Σατπάεφ, 90' Μπάιμπεκ)

Πάφος (Κύπρος)-Μονακό (Γαλλία) 2-2 (18' Νταβίντ Λουίζ, 88' Σάνγιτς - 5' Μιναμίνο, 26' Μπαλογκάν)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 5-3 (45',53',77'πεν. Βιτίνια, 59' Ρουίθ, 65' Πάτσο - 35' Ριτσάρλισον, 50',72' Κολό Μουανί)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-4 (16' Σομποσλάι - 6' πέν. Πέρισιτς, 56' Τιλ, 73', 90'+1 Ντριους)

Άρσεναλ (Αγγλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 3-1 (22' Τίμπερ, 69' Μαντουέκε, 76' Μαρτινέλι - 32' Καρλ)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ίντερ (Ιταλία) 2-1 (9' Άλβαρες, 90'+3 Χιμένες - 54' Ζιελίνσκι)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 0-3 (60' Λούκμαν, 62' Έντερσον, 65' Ντε Κετελάρε)

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μπριζ (Βέλγιο) 3-0 (24' Κουέντα, 31' Σουάρες, 70' Τρινκάο)

Ολυμπιακός (Eλλάδα)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-4 (8' Τσικίνιο, 50' Ταρέμι, 81' Ελ Κααμπί - 22',24',29',60' Μπαπέ)