Σύζυγος Ναν: «Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Euroleague, κερδίζοντας την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Μετά το ματς υπήρξε καταιγισμός αντιδράσεων από την «Βασίλισσα», από τον Έρικ ΜακΚόλουμ αλλά και από δημοσιογράφους και οπαδούς από Ισπανία, Τουρκία μέχρι και Αμερική.

Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν έκανε τη δική της ανάρτηση και δημοσίευσε μία φωτογραφία από την κατάκτηση του Παναθηναϊκού AKTOR το 2024, γράφοντας: «Να μία πραγματική ομάδα, η οποία δεν είχε το πλεονέκτημα έδρας, ούτε βοήθεια από διαιτητές, ούτε ήταν στημένο. Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται».

Δείτε το story:

sdna.gr